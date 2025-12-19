Trump añade su nombre al del Kennedy Center en su estrategia de utilizar las instituciones para su marca personal

Esta semana, la emblemática institución cultural de Washington DC, el Kennedy Center for the Performing Arts, ha vuelto a ser noticia tras la decisión de su junta directiva de renombrarla como Trump-Kennedy Center en honor al presidente de EstadosUnidos, Donald Trump.

Según informó la Casa Blanca, la junta directiva, compuesta en su mayoría por personas designadas por el propio Trump, votó unánimemente para añadir el nombre del presidente al centro de artes escénicas como reconocimiento, según la administración, “al trabajo increíble” realizado por Trump para revitalizar el edificio. Esta medida aún tiene que ser aprobada por el Congreso.

Este cambio forma parte de una serie de pasos impulsados por el presidente estadounidense durante su segundo mandato para plasmar su nombre e imagen en instituciones y programas públicos.

Instituciones con el sello Trump

A comienzos de este mes, el Instituto de la Paz de Estados Unidos pasó a llamarse Instituto de Paz Donald J. Trump. Desde la Casa Blanca defienden este cambio como un reconocimiento al mandatario y aseguran que tuvo un papel clave en la “supervivencia” de esta institución.

Aunque esta estrategia va más allá de cambiar solo el nombre. En septiembre, varios edificios federales de Washington amanecieron cubiertos con pancartas que mostraban el rostro del presidente o destacaban sus políticas. Un informe del equipo del senador demócrata, Adam Schiff, sostiene que la administración destinó cerca de 50.000 dólares de fondos públicos a la elaboración de estos carteles, lo que reavivó el debate sobre propaganda política y uso de recursos del Estado.

También en noviembre, el Departamento del Interior presentó el pase “América la Hermosa 2026” para los parques nacionales, que incluye una imagen conjunta de George Washington y Donald Trump con motivo del 250 aniversario del país. A estas iniciativas se suman otros proyectos como las denominadas “cuentas Trump”, destinadas a niños nacidos entre 2025 y 2028, o la nueva Tarjeta Dorada Trump, que promete acelerar trámites migratorios.

Sin olvidar, que la Casa Blanca también ha impulsado durante el mes de septiembre, el uso del término Departamento de Guerra en lugar del de Defensa, una denominación cargada de significado histórico y que había desaparecido oficialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Esto ha despertado un debate político y académico sobre el mensaje que transmite Estados Unidos tanto a sus aliados como a sus adversarios.

