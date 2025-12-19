Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan muerto tras suicidarse al presunto autor del tiroteo mortal en la Universidad de Brown, Estados Unidos

Se trata de un ciudadano portugués de 48 años. El FBI ofreció más de 40.000 euros por información sobre él.

Imagen de archivo de la Universidad de Brown.

Imagen de archivo de la Universidad de Brown.

Juan Muñoz
Publicado:

El sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown el pasado 14 de diciembre ha sido encontrado sin vida tras suicidarse, tal y como han informado las autoridades estadounidenses este jueves.

Óscar Pérez, jefe de la Policía de Providence, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha confirmado que el sospechoso del tiroteo "se ha quitado la vida esta noche", cinco días después de llevar a cabo el ataque en el que murieron dos personas y otras nueve resultaron heridas.

El cuerpo del presunto autor del tiroteo ha sido hallado en un local de Salem, en New Hampshire, con una cartera y dos armas que serán analizadas en busca de pruebas de ADN.

"El caso está cerrado"

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, ha ido más allá y ha confirmado "al 100%" que el cadáver encontrado corresponde al "objetivo" y que "el caso está cerrado".

Un portugués que estudió allí

El sospechoso hallado sin vida es un hombre portugués de 48 años que estudió en esa misma universidad y que habría actuado solo.

El FBI ofreció 40.000 euros

El FBI había ofrecido más de 40.000 euros a quien pudiera aportar información valiosa y verídica sobre el paradero del hombre que ahora se ha quitado la vida.

