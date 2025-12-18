La firma del acuerdo Mercosur-UE se aplaza a enero tras el pulso de Francia e Italia

La firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea no se producirá este fin de semana. Fuentes comunitarias confirman que el cierre del pacto, tras 26 años de negociaciones, "se pospone a enero". El aplazamiento llega en pleno Consejo Europeo en Bruselas y se atribuye a la presión ejercida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La Comisión Europea tenía prevista la rúbrica del acuerdo en los próximos días. En el entorno comunitario se da por hecho que el calendario cambia por la resistencia francesa y por el endurecimiento de la posición italiana en las últimas semanas. En el caso de Meloni, el giro se había anticipado con una intervención ante el Parlamento italiano, donde trasladó que era "prematuro" firmar el documento.

Presión de Francia e Italia en la cumbre

Macron había mostrado desde hace meses oposición al pacto, en un contexto de rechazo entre agricultores franceses. Italia, por su parte, ha ido elevando su nivel de reserva, con el foco también en el impacto interno en el sector agrario. Ese escenario ha llevado a posponer un acuerdo que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quería cerrar en esta cumbre.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aportó una explicación pública sobre la posición italiana tras hablar con Meloni. "Ella me explicó que no está en contra del acuerdo. Simplemente enfrenta cierta incomodidad política por parte de los agricultores italianos. Pero confía en que puede convencerlos de aceptar el acuerdo. Luego me dijo que, si podemos ser pacientes una semana, 10 días o, como máximo, un mes, Italia respaldará el acuerdo", afirmó.

Von der Leyen traslada el nuevo calendario

Von der Leyen comunicó a los líderes europeos durante el Consejo Europeo que el objetivo pasa por intentar cerrar el acuerdo en enero, sin fecha definida. En términos políticos, el aplazamiento afecta a quienes habían defendido la firma inmediata. El texto sitúa entre los perjudicados a Von der Leyen, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al canciller alemán, Friedrich Merz, que habían empujado para que el pacto saliera adelante y sostenían su impacto para la UE.

En el caso de Von der Leyen, la planificación incluía un viaje a Brasil para cerrar el acuerdo el sábado. La agenda queda en suspenso a la espera de una nueva ventana de negociación y de un consenso suficiente entre Estados miembros.

Mayoría cualificada y el papel de Italia

El acuerdo requiere mayoría cualificada en la UE: el apoyo del 55% de Estados miembros que representen al menos el 65% de la población. Con ese requisito, el rechazo de Francia y también de Polonia no bastaría si Italia apoya el texto. Por ahora, el aplazamiento refleja que, en esta cumbre, han prevalecido intereses nacionales de Francia, Italia y Varsovia sobre el avance de la firma.

En Bruselas circula la lectura de que la posición italiana puede responder a un cálculo para obtener más recursos para su sector agrario, con referencias a fondos en el próximo marco financiero europeo. Ese movimiento, según esa interpretación, facilitaría la gestión interna del apoyo al pacto.

Lula situó el acuerdo en un marco económico y político, con cifras que, según su exposición, explican su relevancia. "Es un acuerdo que incluye a 722 millones de seres humanos, 22 billones de dólares, es un acuerdo que da una respuesta de supervivencia, una oportunidad para mantener vivo el multilateralismo. Por eso es importante", resumió el presidente brasileño, que ocupa la presidencia rotatoria de Mercosur.

