Las nuevas fotografías del caso Epstein con Noam Chomsky, Bill Gates y chicas de 18 años

Este jueves, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han compartido cinco nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein. En ellas aparecen el filósofo Noam Chomsky, el magnate Bill Gates y una captura de pantalla de una conversación sobre el aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta.

Las fotografías forman parte de un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha recibido con relación a Epstein. También se encuentra el pasaporte con los datos personales censurados de una mujer ucraniana.

En las otras fotos, Bill Gates posa junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad y Chomsky aparece conversando junto a Epstein en un avión privado.

Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado | EFE

Bill Gates posando junto a una mujer con el rostro censurado | EFE

En la captura de pantalla compartida por los demócratas, se lee una conversación que precisa: "No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?".

Tras ello, se ve una descripción detallada con la edad de la posible víctima, 18 años, altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de partida, que se encuentra en Rusia.

La quinta fotografía muestra un pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años.

El pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov | EFE

Los autores, el lugar, o las fechas de estas imágenes no están claros. La semana pasada, los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes entre las que destacan las del presidente, Donald Trump, posando junto a varias mujeres.

Estas cinco fotografías corresponden al material que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, citación judicial mediante, logró que el Departamento de Justicia comenzara a publicar material desclasificado de su investigación sobre Epstein a partir del pasado septiembre.

El Congreso aprobó por amplia mayoría el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.