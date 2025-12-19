Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Jeffrey Epstein

Las nuevas fotografías del caso Epstein con Noam Chomsky, Bill Gates y chicas de 18 años

Las fotografías forman parte de un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha recibido con relación a Epstein.

El pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vlad&iacute;mir Nabokov

El pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir NabokovEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Este jueves, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han compartido cinco nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein. En ellas aparecen el filósofo Noam Chomsky, el magnate Bill Gates y una captura de pantalla de una conversación sobre el aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta.

Las fotografías forman parte de un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha recibido con relación a Epstein. También se encuentra el pasaporte con los datos personales censurados de una mujer ucraniana.

En las otras fotos, Bill Gates posa junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad y Chomsky aparece conversando junto a Epstein en un avión privado.

Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado
Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado | EFE
Bill Gates posando junto a una mujer con el rostro censurado
Bill Gates posando junto a una mujer con el rostro censurado | EFE

En la captura de pantalla compartida por los demócratas, se lee una conversación que precisa: "No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?".

Tras ello, se ve una descripción detallada con la edad de la posible víctima, 18 años, altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de partida, que se encuentra en Rusia.

La quinta fotografía muestra un pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años.

El pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov
El pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov | EFE

Los autores, el lugar, o las fechas de estas imágenes no están claros. La semana pasada, los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes entre las que destacan las del presidente, Donald Trump, posando junto a varias mujeres.

Estas cinco fotografías corresponden al material que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, citación judicial mediante, logró que el Departamento de Justicia comenzara a publicar material desclasificado de su investigación sobre Epstein a partir del pasado septiembre.

El Congreso aprobó por amplia mayoría el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Donald Trump "tiene personalidad de alcohólico", las contundentes declaraciones de su jefa de gabinete

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Publicidad

Mundo

Una Kisscam en el concierto de Coldplay de Boston destapa una infidelidad

La protagonista de la 'kiss cam' del año habla por primera vez tras su infidelidad: "Fue inapropiado..."

El pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov

Las nuevas fotografías del caso Epstein con Noam Chomsky, Bill Gates y chicas de 18 años

Trump da el discurso a la Nación

Trump añade su nombre al del Kennedy Center en su estrategia de utilizar las instituciones para su marca personal

Imagen de archivo de la Universidad de Brown.
FBI

Hallan muerto tras suicidarse al presunto autor del tiroteo mortal en la Universidad de Brown, Estados Unidos

Zelensky y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa
CUMBRE UCRANIA

La UE financiará a Ucrania con 90.000 millones del dinero europeo sin recurrir a los activos rusos congelados

Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula Von der Leyen
Mercosur-UE

La firma del acuerdo Mercosur-UE se aplaza a enero tras el pulso de Francia e Italia

Fuentes comunitarias sitúan el cierre del pacto en 2026 tras la presión de Francia e Italia en el Consejo Europeo.

Un avión privado
Accidente aéreo

Varios muertos tras estrellarse un avión privado del expiloto de NASCAR Greg Biffle en un aeropuerto de EEUU

La aeronave era un Cessna C550, un tipo de avión privado que se ha estrellado por causas que aún se investigan.

Detenidos por la supuesta planificación de otro atentado en Australia

Detienen a otras 7 personas bajo sospecha de planear otro atentado inminente en Australia

Miss Finlandia

La ex Miss Finlandia pierde el título por un gesto y se convierte en símbolo de la extrema derecha

Imagen de archivo tras el atentado en Australia

Las señales de antisemitismo que se pasaron por alto antes del atentado de Bondi en Australia

Publicidad