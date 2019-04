Trump, en pie de guerra contra Amazon y su fundador, les acusa de dañar a los minoristas y destruir empleo

Amazon es la empresa líder de venta 'online' en el mundo. Tiene 380.000 empleados, la mitad de ellos de Estados Unidos. Donald Trump les ha declarado la guerra, a ellos y a su fundador, Jeff Bezos que también es dueño del 'Washington Post', uno de los diarios más críticos con Trump.

El presidente Trump ha publicado un tuit diciendo que la empresa daña a a los minoristas que pagan impuestos y que está provocando pérdida de empleo. La compañía le recuerda que tiene previsto contratar a 50.000 empleados sólo en Estados Unidos.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!