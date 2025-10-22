Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos agentes acompañan a Nicolas Sarkozy en la cárcel ante las amenazas que pesan sobre él

Sarkozy ya ha pasado la primera noche en la cárcel y ha comenzado a escribir, según sus abogados.

Sarkozy entrando en la cárcel de La Santé

Sarkozy, preso en una celda diferente a los presos comunes | Europa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El expresidente Nicolas Sarkozy está acompañado por dos agentes de seguridad del Servicio de Protección (SDLP) en la cárcel de La Santé, donde ingresó este martes por la supuesta financiación de la campaña electoral de 2007 con dinero del régimen libio.

Los dos agentes de seguridad penitenciaria se han instalado en una celda contigua al equipo de seguridad 24 horas del expresidente "ante las amenazas que pesan sobre él", aseguró el ministro de Interior, Laurent Nuñez, que asegura que se trata de una decisión tomada conjuntamente con el titular de Justicia, Gérald Darmanin. "Es una decisión destinada a garantizar su seguridad", expresa Nuñez. Y se mantendrá el tiempo "que sea necesario".

Sarkozy pasa la primera noche en la cárcel

El ex jefe del Estado ya ha pasado su primera noche en prisión. Durante las primeras 24 horas, se ha dedicado a instalarse en la celda de la cárcel, a mantener encuentros con sus abogados y a escribir "sobre su experiencia, sobre la injusticia de la que es víctima", cuenta uno de sus letrados, Jean-Michel Darrois. También asegura que se ha llevado a prisión dos libros: 'Montecristo', "es decir, la venganza", y 'La vida de Jesucristo', "la resurrección".

Darrois aseguró que el ex jefe de Estado "hará todo lo posible para demostrar su inocencia" en el juicio previsto en marzo de 2026 y que los abogados ya han presentado una demanda de puesta en libertad y esperan que el Tribunal de Apelación de París decida antes de las Navidades. Aunque creen que podrá pasar "entre tres semanas y un mes detenido antes de que se pronuncie el tribunal".

Nicolas Sarkozy está condenado a cinco años de prisión preventiva por la financiación de la campaña electoral de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. Llegó a la prisión parisina de La Santé, situada en el distrito XIV, escoltado en un coche negro y seguido por motoristas de televisiones que trasmitieron en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI. "¡Bienvenido Sarkozy!", "¡Sarkozy está aquí!" gritaron algunos de los presentes a su llegada.

Antes de poner rumbo a La Santé, el expresidente publicó un mensaje en redes sociales: "Al prepararme para cruzar los muros de La Santé, mis pensamientos están con el pueblo francés". "No es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente. Seguiré denunciando este escándalo judicial...", escribió.

