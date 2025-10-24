Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Robo Francia

Nuevo robo en Francia tras el atraco en el Louvre, ahora en el museo Diderot: ¿patrimonio nacional bajo asedio?

Tras el atraco al Louvre, otros ladrones ingresaron al Maison des Lumières, en Langres, y se llevaron valiosas piezas del tesoro numismático vinculado a Denis Diderot.

Museo Maison des Lumi&egrave;res Denis Diderot

Museo Maison des Lumières Denis DiderotMuseo Maison des Lumières Denis Diderot

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

Apenas 24 horas después del que ya es considerado para muchos como el robo del siglo, en el museo del Louvre, Francia se ha vuelto a ver sacudida por el robo de otro museo, un nuevo golpe al patrimonio cultural francés.

Durante la madrugada del domingo al lunes, los delincuentes entraron al Maison des Lumières, ubicado en el histórico Hôtel du Breuil de Saint-Germain, un edificio que alberga una colección dedicada a Denis Diderot, el enciclopedista y filósofo que exaltó la razón, el saber y la transparencia como pilares de la Ilustración.

Según algunos medios, forzaron una vitrina que contenía unas dos mil monedas de plata y oro de los siglos XVIII y XIX, valoradas en 90.000 euros, y se llevaron varias piezas del tesoro dedicado al filósofo de la Ilustración Denis Diderot.

Cuidadosamente planificado

Las primeras pesquisas indican que el robo fue cuidadosamente planificado: los investigadores señalan que los autores conocían el edificio y sabían qué buscaban, puesto que no se tomaron otras obras ni objetos del museo.

Ante lo ocurrido, el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Langres, Pierrick White, confirmó que “no todas las monedas de oro y plata” fueron sustraídas y que el personal del museo está realizando un inventario detallado de las piezas faltantes. Asimismo, el museo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y se reforzará la vigilancia nocturna.

El caso genera preocupación en el sector cultural francés, que todavía no se repone del golpe sufrido en el Louvre. Las autoridades investigan si ambos robos podrían estar relacionados y advierten sobre la creciente fragilidad del patrimonio artístico nacional. Además, este nuevo robo también pone nuevamente bajo la lupa la seguridad de los espacios culturales en Francia, en un contexto de creciente vulnerabilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Mundo

Lee Jung-jae, actor al que han suplantado

Una surcoreana pierde 300.000 euros en una estafa romántica con IA, tras enamorarse de un supuesto actor del 'Juego del Calamar'

Museo Maison des Lumières Denis Diderot

Nuevo robo en Francia tras el atraco en el Louvre, ahora en el museo Diderot: ¿patrimonio nacional bajo asedio?

Una joven finge un embarazo y enseña a un muñeco de plástico como su bebé

Una joven finge su embarazo, engaña a su familia con un muñeco y anuncia la muerte del bebé

Violenta detención de un influencer mexicano durante una redada de inmigrantes en EEUU
Redadas EEUU

VÍDEO: Violenta detención de un influencer mexicano durante una redada de inmigrantes en EEUU

Imagen de archivo de Donald Trump
EEUU

Trump anticipa una posible "acción terrestre" contra el narcotráfico: "Vamos a matar a las personas que traen drogas"

Cazas del Ala 12, una unidad del Ejército del Aire español
OTAN

Cazas españoles despegan en Lituania: la OTAN intercepta dos aeronaves rusas tras una incursión desde Kaliningrado

Dos Euro Typhoon del Ala 12, integrados en la misión ‘Centinela Oriental’, reaccionan desde la base de Siauliai después de que un Su-30 y un IL-78 penetraran unos 700 metros en el espacio aéreo lituano durante 18 segundos.

Chapman, asesino de John Lennon
John Lennon

El asesino de John Lennon revela los motivos detrás del crimen

Mark David Chapman admite ante la junta de libertad condicional que mató al exBeatle por un deseo egoísta de "ser alguien".

Imagen de archivo de un médico.

Va al médico por un dolor en el pecho y le dicen que es por el sujetador: meses después descubre que es cáncer de mama

Nicolás Maduro

Maduro advierte a Estados Unidos: "Venezuela tiene más de 5.000 misiles Igla-S listos"

Un robo de película

Francia toma nota y revisará la seguridad de sus museos tras un robo de película en el Louvre: ¡Acción!

Publicidad