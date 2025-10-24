Nuevo robo en Francia tras el atraco en el Louvre, ahora en el museo Diderot: ¿patrimonio nacional bajo asedio?

Apenas 24 horas después del que ya es considerado para muchos como el robo del siglo, en el museo del Louvre, Francia se ha vuelto a ver sacudida por el robo de otro museo, un nuevo golpe al patrimonio cultural francés.

Durante la madrugada del domingo al lunes, los delincuentes entraron al Maison des Lumières, ubicado en el histórico Hôtel du Breuil de Saint-Germain, un edificio que alberga una colección dedicada a Denis Diderot, el enciclopedista y filósofo que exaltó la razón, el saber y la transparencia como pilares de la Ilustración.

Según algunos medios, forzaron una vitrina que contenía unas dos mil monedas de plata y oro de los siglos XVIII y XIX, valoradas en 90.000 euros, y se llevaron varias piezas del tesoro dedicado al filósofo de la Ilustración Denis Diderot.

Cuidadosamente planificado

Las primeras pesquisas indican que el robo fue cuidadosamente planificado: los investigadores señalan que los autores conocían el edificio y sabían qué buscaban, puesto que no se tomaron otras obras ni objetos del museo.

Ante lo ocurrido, el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Langres, Pierrick White, confirmó que “no todas las monedas de oro y plata” fueron sustraídas y que el personal del museo está realizando un inventario detallado de las piezas faltantes. Asimismo, el museo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y se reforzará la vigilancia nocturna.

El caso genera preocupación en el sector cultural francés, que todavía no se repone del golpe sufrido en el Louvre. Las autoridades investigan si ambos robos podrían estar relacionados y advierten sobre la creciente fragilidad del patrimonio artístico nacional. Además, este nuevo robo también pone nuevamente bajo la lupa la seguridad de los espacios culturales en Francia, en un contexto de creciente vulnerabilidad.

