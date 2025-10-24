Una surcoreana pierde 300.000 euros en una estafa romántica con IA, tras enamorarse de un supuesto actor del 'Juego del Calamar'

Nuevo caso de estafa del amor con supuestos famosos, esta vez sucede en Corea del Sur y con el actor Lee Jung-jae como engaño romántico. Una estafa que involucra cuentas falsas, imágenes creadas por IA, graves pérdidas financieras y una posible involucración con criminales de Camboya. Afectando principalmente a una mujer de 50 años que creía estar hablando con Lee, enamorándose así de él y perdiendo 500 millones de wones (300.000 euros) por amor.

El caso se daba a conocer por 'Artist Company', la empresa que representa a Lee, que comentaba este miércoles: "Ha ocurrido un crimen reciente en el que individuos se hicieron pasar por nuestro artista para exigir dinero y obtener ganancias financieras. Dejamos en claro que ni la compañía ni ninguno de nuestros artistas solicitan dinero, transferencias bancarias o apoyo financiero bajo ninguna circunstancia", según informa 'Korea Times'. La agencia también avisó a los fans que estuvieran alerta ante esta estafa, afirmando que los pasos a seguir son "si se comunican con usted con tales solicitudes, no responda y tenga especial cuidado para evitar convertirse en víctima de fraude". Comentando que el caso ya esta siendo investigado y que se tomarán medidas al respecto. "Actualmente estamos cooperando con las autoridades para verificar los hechos y tomaremos medidas firmes para proteger la seguridad de nuestros artistas y fanáticos", sentenció.

Modus Operandi

Los estafadores buscaban una 'presa' con un perfil claro: una mujer de edad media o avanzada, con bastante dinero, que fuera fan del actor y estuviera soltera. Así es como llegaron a la víctima del caso, una mujer de 50 años que simplemente quería ser amada. Contactaron con ella mediante la red social TikTok, con una cuenta falsa y bastantes imágenes del actor, llegando a entablar una relación por mensaje durante seis meses. En estas conversaciones, el falso actor le comentó a la victima que se encontraba grabando la tercera temporada de la serie 'El Juego del Calamar' y con este pretexto comenzó a pedirle dinero, entre mansajes cariñosos y promesas. Se suponía que el dinero era para "resolver problemas logísticos" del rodaje y por ello la victima transfirió unos 300.000 euros (500 millones de wones), antes de descubrir el engaño.

La investigación continua

La policía surcoreana abrió una investigación del caso y actualmente creen que podría estar relacionado con una red de estafadores digitales que realizan las estafas desde el sudeste ansiático, de la cual ya repatriaron a 64 ciudadanos surcoreanos desde Camboya por su implicación en estafas similares. Por el momento no se sabe si este caso forma parte de la organización criminal y las autoridades continúan buscando pistas.

Por su parte, la mujer estafada ha interpuesto una demanda judicial para atrapar a estos criminales que jugaron que sus sentimientos y su dinero.

