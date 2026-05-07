Xi Jinping condena a muerte a dos exministros y acelera la purga militar en China

El presidente de China, Xi Jinping, ha dado un nuevo paso en la reorganización interna de las fuerzas armadas tras la condena a muerte de los dos últimos ministros de Defensa del país. Los generales Li Shangfu y Wei Fenghe han sido sentenciados por corrupción, aunque la pena quedará suspendida durante dos años y previsiblemente será sustituida por cadena perpetua.

La decisión, anunciada por la agencia estatal Xinhua, se produce en plena campaña impulsada por Xi Jinping para reforzar el control sobre el Ejército Popular de Liberación. Desde 2022, más de una treintena de generales han sido apartados, investigados o han desaparecido de la vida pública.

Una condena inédita en la cúpula militar

El tribunal militar consideró probado que Wei Fenghe aceptó sobornos, mientras que Li Shangfu fue condenado tanto por recibir como por entregar pagos ilegales. Además de la pena capital suspendida, ambos perderán sus derechos políticos de por vida y verán confiscados todos sus bienes personales.

El caso de Li Shangfu ha generado especial atención dentro y fuera de China. Su etapa como ministro de Defensa apenas duró unos meses. Fue nombrado en marzo de 2023 y desapareció de la escena pública antes de ser destituido oficialmente en octubre de ese mismo año.

Desapariciones y purgas

La caída de ambos exministros abrió una cadena de investigaciones que ha alcanzado a algunos de los mandos militares más poderosos del país. Entre ellos figura He Weidong, considerado durante años uno de los hombres de máxima confianza de Xi Jinping.

También han sido investigados otros altos cargos vinculados a la cúpula militar y al aparato político del Partido Comunista. Las autoridades chinas utilizan habitualmente la expresión "graves violaciones de disciplina" para referirse a casos de corrupción.

Analistas y expertos consideran que esta operación se ha convertido en la mayor purga militar registrada en China desde la etapa de Mao Zedong.

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