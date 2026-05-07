Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

China

Xi Jinping condena a muerte a dos exministros y acelera la purga militar en China

El presidente chino endurece su ofensiva contra la corrupción en el Ejército mientras aumentan las desapariciones y destituciones.

Xi Jinping y las misteriosas purgas en el ej&eacute;rcito chino

Xi Jinping y las misteriosas purgas en el ejército chino Reuters

Publicidad

El presidente de China, Xi Jinping, ha dado un nuevo paso en la reorganización interna de las fuerzas armadas tras la condena a muerte de los dos últimos ministros de Defensa del país. Los generales Li Shangfu y Wei Fenghe han sido sentenciados por corrupción, aunque la pena quedará suspendida durante dos años y previsiblemente será sustituida por cadena perpetua.

La decisión, anunciada por la agencia estatal Xinhua, se produce en plena campaña impulsada por Xi Jinping para reforzar el control sobre el Ejército Popular de Liberación. Desde 2022, más de una treintena de generales han sido apartados, investigados o han desaparecido de la vida pública.

Una condena inédita en la cúpula militar

El tribunal militar consideró probado que Wei Fenghe aceptó sobornos, mientras que Li Shangfu fue condenado tanto por recibir como por entregar pagos ilegales. Además de la pena capital suspendida, ambos perderán sus derechos políticos de por vida y verán confiscados todos sus bienes personales.

El caso de Li Shangfu ha generado especial atención dentro y fuera de China. Su etapa como ministro de Defensa apenas duró unos meses. Fue nombrado en marzo de 2023 y desapareció de la escena pública antes de ser destituido oficialmente en octubre de ese mismo año.

Desapariciones y purgas

La caída de ambos exministros abrió una cadena de investigaciones que ha alcanzado a algunos de los mandos militares más poderosos del país. Entre ellos figura He Weidong, considerado durante años uno de los hombres de máxima confianza de Xi Jinping.

También han sido investigados otros altos cargos vinculados a la cúpula militar y al aparato político del Partido Comunista. Las autoridades chinas utilizan habitualmente la expresión "graves violaciones de disciplina" para referirse a casos de corrupción.

Analistas y expertos consideran que esta operación se ha convertido en la mayor purga militar registrada en China desde la etapa de Mao Zedong.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

EEUU asegura que no necesitará entrar ni por aire ni por tierra a Irán para abrir el estrecho de Ormuz

Estrecho de Ormuz

Publicidad

Mundo

Xi Jinping y las misteriosas purgas en el ejército chino

Xi Jinping condena a muerte a dos exministros y acelera la purga militar en China

Imagen de Freddy Rodríguez

Encuentran el cadáver calcinado del influencer Freddy Rodríguez tras varios días desaparecido

Donald Trump en Espejo Público.

Donald Trump asegura que el fin de la guerra está cerca tras un acuerdo preliminar con Irán

Imagen del crucero Fantasy Disney Cruise Line
Explotación infantil

Detienen a 28 trabajadores de los cruceros Disney por delitos de pornografía infantil

Imagen del peñón de Gibraltar
DELITOS SEXUALES

Gibraltar estudia aplicar la castración química a agresores sexuales condenados

Avión de la compañía KLM
HANTAVIRUS

Primer posible caso de hantavirus por contacto: hospitalizada una azafata tras coincidir en el avión con una fallecida

La mujer estuvo brevemente en contacto con la mujer holandesa que terminó falleciendo tras no poder viajar en el avión por el empeoramiento de su estado de salud.

La OMS busca a 23 personas que desembarcaron en Santa Elena
HANTAVIRUS

Contactan con los 30 pasajeros del crucero del hantavirus que desembarcaron después de la primera muerte sin ser monitorizados

La OMS y varios países buscan a decenas de pasajeros que abandonaron el crucero MV Hondius antes de que se detectara el brote de hantavirus que ha dejado tres muertos.

Archivos de Jeffrey Epstein

Publican una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein: "¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!"

Estrecho de Ormuz

Irán garantiza el paso seguro por Ormuz y Trump ve cercano el fin de la guerra

Singapur permitirá azotar a alumnos que hagan bullying

Singapur permitirá azotar a alumnos que hagan bullying

Publicidad