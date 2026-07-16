Estados Unidos bloquea los visados de los estudiantes españoles: "No dan abasto"

Miles de estudiantes españoles planean marcharse a Estados Unidos para continuar con sus estudios, pero la posibilidad de hacerlo está ahora en el aire. La Embajada de Estados Unidos está acumulando retrasos en la tramitación de numerosos visados y cientos de familias permanecen a la espera de una respuesta ante la falta de citas disponibles.

"Lo estamos pasando verdaderamente mal", asegura Gonzalo Corrales, director de Keystone Sports, una agencia especializada en la gestión de becas deportivas en Estados Unidos.

Espera de más de 5 meses para conseguir visado

Actualmente, el tiempo de espera para obtener un visado de estudiante en España puede superar los cinco meses, una diferencia notable respecto a otros países europeos, donde el trámite suele resolverse en cinco días.

Por ello, Corrales advierte de que muchos de los estudiantes "o están allí a mediados de agosto o corren el riesgo de que les digan que no pueden ir".

Algunos de los afectados han relacionado esta situación con la reciente tensión política entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que podría tratarse de una especie de "castigo". Sin embargo, Corrales evita respaldar esa teoría y atribuye los retrasos a motivos exclusivamente administrativos.

Chequeo previo de las redes sociales

"Simplemente no dan abasto", afirma. Según explica, el volumen de solicitudes es muy elevado y la embajada debe revisar una gran cantidad de documentación. Entre los controles, también se incluye la revisión de las redes sociales de los solicitantes para determinar si cumplen los requisitos para obtener el visado.

Pese a la incertidumbre, Corrales se muestra convencido de que la situación se resolverá en un plazo relativamente breve. Además, expresa su confianza en los "grandes profesionales" de la embajada, que, según señala, ya han afrontado "muchas situaciones de emergencia" similares con anterioridad.

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