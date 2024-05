Tres menores asesinan a otro adolescente de 16 años con un "cuchillo zombie" en una fiesta de cumpleaños

Tres menores han sido condenados por matar a otro adolescente en la fiesta de cumpleaños de una conocida en Bath (Inglaterra) el pasado mes de junio. Mikey Roynon, de 16 años, recibió heridas mortales de en el cuello con un "cuchillo zombie". Desangrándose abundantemente, logró caminar desde el jardín hasta la entrada del lugar de la fiesta, donde finalmente se desplomó.

Shane Cunningham, el chico de 16 años que apuñaló a Mikey, tras ser declarado culpable de asesinato en un juicio en el Tribunal de la Corona de Bristol, ha sido condenado a cadena perpetua y deberá cumplir un mínimo de 16 años. Los otros dos adolescentes, Cartel Bushnell y Leo Knight, también de 16, fueron declarados culpables de homicidio involuntario y han sido condenados a nueve años y medio en detención juvenil.

Si bien permanecieron en el anonimato durante el juicio, el juez Saini levantó las restricciones de información y reveló la identidad de los tres menores por primera vez al dictar la sentencia el pasado viernes.

Prueba clave

Las grabaciones de las cámaras de seguridad han sido clave en el juicio. Las cámaras del autobús que les condujo a la fiesta mostraban que los tres menores viajaban armados con cuchillos. Después de apuñalar a Mikey, fueron captados nuevamente por las cámaras discutiendo sobre lo sucedido antes de deshacerse de parte de su ropa y de sus cuchillos.

El detective inspector Mark Newbury, el oficial investigador principal, dijo: "Que tres niños se armen con cuchillos para ir a la fiesta de cumpleaños número 16 de una adolescente es completamente inconcebible".

"Pérdida inimaginable"

Ninguno de los niños optó por presentar pruebas en su defensa durante el juicio, aunque se les dijo al jurado que el niño condenado por asesinar a Mikey admitió haberlo apuñalado, alegando que fue en defensa propia porque éste le había amenazado previamente con un cuchillo.

Al sentenciar a los niños, el juez Saini señaló: "El día que mataron a Mikey, solo tenía 16 años. Era un niño. Su familia ha sufrido una pérdida inimaginable. Bristol y sus alrededores están en medio de una plaga de crímenes con cuchillos". "Aquellos que llevan cuchillos son los más propensos a ser asesinados con un cuchillo", concluyó el juez.

Su madre, devastada

En declaraciones a 'The Independent', Ryall, madre del menor fallecido, dijo que la noche que fue asesinado su hijo estrenaba con orgullo sus nuevas zapatillas que ella le había comprado. "Lo vi bajar y sonreí y le dije: 'Te ves muy guapo'", dijo Ryall. Él se dio la vuelta y con una sonrisa le dijo: "Te amo". "Y así es como recordaré la última vez que lo vi", contó Ryall.

Su madre relata que la noche de los hechos supo que algo andaba mal cuando vio 37 llamadas perdidas. Instantes más tarde, sus amigos le dijeron que Mikey había sido apuñalado y había muerto. "Al principio no podía, no lo creía. Envié a mi amigo al hospital cercano para encontrarlo y le pedí a otro amigo que me llevara a Bath. Pero cuando llegué, me enteré de que no había llegado al hospital", confesó Ryall.

"Todas las mañanas me despierto y me duele tanto como la última mañana. Sigo teniendo sueños horribles en los que Mikey está perdido y lo estoy buscando, pero incluso los sueños horribles son mejores que despertar a la realidad", dijo la madre en una emotiva declaración leída ante el tribunal durante el juicio.

"Al menos en mis sueños está en alguna parte, mientras que en realidad se ha ido", dijo la mujer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com