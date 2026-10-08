Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

REINO UNIDO

Tres hermanas se suicidan en una playa después de que su madre muriese ahogada en un lago

Las jóvenes británicas se quitaron la vida en Brighton el pasado 13 de mayo, según ha determinado este jueves una investigación judicial sobre las circunstancias de sus muertes.

Imagen de una playa

Imagen de una playa Pexels

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Tres hermanas británicas se suicidaron el pasado mes de mayo después de visitar el lugar donde su madre también lo hizo 16 años antes. Estos hechos han ocurrido en Brighton y tras las pesquisas pertinentes se ha llegado a esta conclusión, según Daily Mail.

Las investigaciones policiales revelan que Jane Adetoro, de 36 años, Christina Walters, de 32, y Rebecca Walters, de 31, tomaron esta decisión de forma conjunta y premeditada.

La policía y la guardia costera recibieron a las 5:45 de la mañana la alerta de una mujer, que según varios testigos, se encontraba en apuros en mitad del mar. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, pudieron certificar la muerte de las tres jóvenes.

Un suicido premeditado

Según la investigación judicial a la que ha tenido acceso el diario Daily Mail, las tres viajaron desde su residencia en el pueblo de Uxbridge, en Birmingham, 48 horas antes de la tragedia.

En ese lugar, visitaron la antigua casa en la que vivía su madre para, posteriormente, dirigirse al mismo lago donde ella se quitó la vida en el año 2010. Además, acudieron a la tumba.

Posteriormente, volvieron a Londres en taxi y, desde allí, se dirigieron a Brighton dónde ocurrieron los fatídicos hechos. Tras pasar tan solo 90 minutos en Birminghan, tomaron un taxi de vuelta a Londres en la madrugada del 12 de mayo y esa misma noche se dirigieron a Brighton.

Su pérdida "es un dolor inimaginable"

Ninguna de las tres hermanas sabía nadar y ni siquiera tenían nociones sobre ello. Una de ellas, Jane Adetoro, fue llevada a la orilla por una tripulación del RNLI y declarada muerta en el lugar la mañana del 13 de mayo.

Christina Walters fue rescatada del mar por una lancha salvavidas de la RNLI, y Rebecca Walters apareció en la orilla de la playa de Brighton. Ambas fueron declaradas muertas esa misma mañana.

La autopsia determinó que las tres mujeres se habían ahogado y no se encontraron drogas ni alcohol en sus cuerpos. Tampoco se evidenció que sugiriera que habían sido víctimas de violencia.

El padre de las hermanas, Joseph Jacobsen, declaró durante la investigación que "no hay palabras que puedan expresar adecuadamente la pérdida de una hija" y aseguró que "es un dolor inimaginable".

Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero

Sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán

Publicidad

Mundo

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Nicolás Maduro durante su tercera audiencia

Estados Unidos imputa a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores nuevos cargos de tortura y represión

Imagen de una playa

Tres hermanas se suicidan en una playa después de que su madre muriese ahogada en un lago

Enfrentamientos al término de una manifestación de estudiantes de secundaria y miembros de sindicatos de educación durante una jornada nacional de protestas por las condiciones escolares en París

Francia, entre la protesta estudiantil y la violencia policial: 6.500 detenidos y gases lacrimógenos contra los manifestantes

Vladímir Putin
Peste neumónica

Europa vigila, la OMS pregunta y Rusia guarda silencio: ¿Qué está ocurriendo con la peste neumónica?

El presidente de EEUU, Donald Trump
Nobel de la Paz

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

Crece la incertidumbre por el posible caso de peste neumónica en Siberia
Peste Rusia

Crece la incertidumbre por el posible brote de peste neumónica en Siberia

La OMS pide a Rusia información adicional sobre una trabajadora fallecida y los cerca de 200 contactos puestos bajo vigilancia.

Jamaal Howard
Ejecuciones EEUU

Jamaal Howard, primera persona ejecutada en EE.UU. tras el intento fallido de Christa Pike con pentobarbital

Howard fue condenado a muerte tras haber asesinado a una persona en el año 2000.

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre

Desvelan las primeras palabras de Christa Pike tras dos intentos fallidos de la inyección letal

Imagen de archivo de una mujer sonándose la nariz

Acaba en Urgencias tras sonarse la nariz en la ducha y entrarle aire en el cráneo

Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos

Un ataque con machete en una escuela de Polonia deja diez heridos

Publicidad