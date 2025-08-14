VÍDEO: Captan el momento exacto en el que un rayo impacta en la Torre Eiffel

Una impresionante imagen que ha sido tomada desde París muestra el preciso momento en el que un rayo impacta de forma directa en el punto más alto de la Torre Eiffel. La fotografía ha sido obra del fotógrafo Bertrand Kulik y se compone de dos capturas que reflejan como el fenómeno eléctrico impacta en el monumento francés.

El autor ha asegurado que aunque en la capital no se han registrado tormentas de gran intensidad, pudo estar en el lugar en el momento exacto para capturar la instantánea.

