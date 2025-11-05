Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Escándalo Miss Universo: un empresario tailandés insulta a la candidata de México

Terremoto entre las más bellas del mundo después de que uno de los responsables orientales haya insultado a la concursante mexicana porque en su opinión no estaba colaborando con el certamen.

Susana Román
Publicado:

Lo que debía ser una noche de glamour, terminó en un tenso enfrentamiento entre el organizador del concurso y Fátima Bosch, la representante de México. En un vídeo difundido en redes sociales y que rápidamente se ha hecho viral, el poderoso empresario Nawat Itsaragrisil, coorganizador del evento y director nacional de Miss Universo Tailandia reprendía a la candidata mexicana delante del resto de misses.

El ejecutivo llamaba la atención a quienes, en su opinión, no estaban colaborando con la promoción del concurso. Micrófono en mano Nawat Itsaragrisil la acusó de no publicar contenido sobre el país anfitrión: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”

La mexicana, con cara de sorpresa, intenta explicar que se trata de un malentendido, pero el empresario la interrumpe y la presiona con un tono cada vez más agresivo, hasta llegar a insultarla: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una estúpida”, le dice, ante la mirada atónita de otras concursantes.

Miss México: "Usted no me está respetando"

Bosch no se queda callada y exige respeto para ella y todas las participantes: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Usted no me está respetando como mujer. Este no es el modo de tratar a las delegadas. Todas merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

En un momento dado la mexicana intenta abandonar la sala, pero Nawat llama a seguridad. Es entonces cuando varias compañeras se levantan en apoyo a Fátima y el empresario reacciona: “Si quieren continuar en el concurso, siéntense”.

La organización ha pedido perdón y el director del certamen ha volado a Tailandia para poner orden

A pesar de ello la representante de México se va de la mano de la candidata de Iraq. Horas después del incidente la Organización Miss Universe (MUO) emitió un comunicado donde solo aseguraba que la agenda del evento seguiría “según lo previsto”.

“Nos dedicamos a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes… reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, el empoderamiento y la inclusión”. Mientras que el director ejecutivo ha viajado a Tailandia para atajar la crisis y poner orden en el concurso.

Lo cierto es que detrás del incidente, apuntan los expertos, hay una lucha interna entre el mexicano Raúl Rocha Cantú, empresario y propietario mayoritario de la organización a través de Legacy Holdings y Nawat, fundador de Miss Grand International (MGI), que encabeza el comité organizador local y que ha acusado a Rocha de “arruinar” la edición 2024 de Miss Universo en México y de tener un equipo “incapaz de manejar redes sociales o un evento global”.

La otra cara de la moneda es Fátima Bosch que con ese incidente se ha ganado la simpatía del público y ha generado un movimiento en redes sociales pidiendo la corona para la mexicana por no dejarse intimidar. La 74ª edición de Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret de Tailandia.

Escándalo en Miss Universo 2025

Escándalo Miss Universo: un empresario tailandés insulta a la candidata de México

