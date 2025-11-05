Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así es Mamdani, el alcalde más joven desde 1892 que arrasa con sus videos metalingüísticos y su política sobre el alto coste de la vida

El demócrata socialista sacude las elecciones de Nueva York, lo mismo ha ocurrido en Virginia y en New Jersey, allí dos mujeres van a pasar a la historia. Los demócratas le ganan el pulso a Trump y resuelven la crisis presidencial del año pasado entre demócratas.

Marta Casasús
Publicado:

La encuestas ya lo habían adelantado, ha sido una cita electoral que ha arrasado en participación, y también en resultados. Una votante explicaba "esta es la fila más larga que he visto en este centro de votación desde que estoy aquí", mientras esperaba para votar. No solo se ha votado en Nueva York, también se han elegido otras alcaldías y gobernadores. En dos lugares claves, Virginia y Nueva Jersey han ganado las candidatas demócratas. Estas elecciones, consideradas un termómetro electoral, han contado con la mayor participación de los últimos 50 años.

La atención estaba puesta sobre todo en Nueva York. Ahí, él es una de las grandes promesas. Zohran Mamdani arrasa con el esperado escrutinio, se hace con la ciudad más poblada del país. Convirtiéndose, así, en el primer alcalde musulmán y el más joven desde 1892. Nacido en Uganda, destaca por sus videos metalingüísticos y su política sobre el alto coste de la vida. Se ha hecho de rogar, y tras ser aclamado, salía al escenario entre gritos y miles de pancartas. El nuevo alcalde de Nueva York celebra su victoria ante miles de seguidores: "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad". El demócrata se proclama ganador con más de un millón de votos, más del 50% del electorado.

"Esta noche hemos derrocado una dinastía política"

No se ha olvidado del presidente estadounidense, Donald Trump, que le ha calificado de comunista,"Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen", ha dicho Mamdani antes de levantar los vítores del público. "Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros", agrega.

La madrugada deja un serio voto de castigo a Trump

Bofetón electoral para Trump también se ha vivido en Virgina. La excongresista demócrata y exagente de la CIA, Abigail Spanberger, pasa a la historia como la primera mujer gobernadora de este estado. De esta manera, pone fin a cuatro años de gobierno republicano. Una vez ha sido recibida al grito de "Aby, Aby", ha destacado un mensaje: "Hemos enviado un mensaje a todos nuestros compatriotas estadounidenses".

Su campaña ha estado centrada en la asequibilidad y abordar las preocupaciones locales sobre el impacto de los recortes de empleos federales y el cierre del gobierno en un estado con más de 300.000 empleados del Gobierno de EE.UU. Lo mismo ocurre en Nueva Jersey, en este estado Mikie Sherrill ha logrado imponerse al republicano Jack Ciattarelli. Es excongresista y piloto naval, ha obtenido alrededor del 57% de los votos frente al 43% de Ciattarelli. Asumirá el cargo en enero de 2026, en sustitución del también demócrata Phil Murphy. Unas votaciones claras que ayudan a los demócratas en su estrategia de oposición. Y una victoria electoral que hace tambalear al Gobierno de Trump, quien ya ha amenazado con cortar los fondos federales por los triunfos.

