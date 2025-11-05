Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un hombre en México por manosear y acosar a la presidenta Sheinbaum

El abuso tuvo lugar en plena calle, en Ciudad de México, durante una acto político. El detenido manoseó el torso y los brazos de la presidenta.

Adrián Ballesteros
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido víctima de acoso sexual este martes durante un acto político. Sucedía en el centro histórico de la Ciudad de México, cuando la diligente se encontraba saludando a los ciudadanos que se encontraban por la zona. Según las imágenes, aportadas por 'Europa Press', el detenido evitó a los escoltas, se acercó por detrás de Sheinbaum y a la par que acercó su cara a la de ella, le manoseó el torso de forma indecente.

Acto seguido, la seguridad le apartó rápidamente y evitó un nuevo intento de tocamiento, en el que también dirigió unas palabras a la presidenta.

Más tarde fue detenido e identificado por un delito de acoso sexual al mantener un tocamiento físico no consentido, ante una figura política como la de la presidencia mexicana.

Crítica política

Un acto que ha sido muy criticado por el Gobierno de México, en concreto por la Secretaría de las Mujeres, mediante un comunicado por la red social X en el que se realiza una queja sobre el acoso sexual en Latinoamérica.

En el post, alzan la voz para todas las mujeres que sufren acoso en su día a día, repudiando estos actos y sentenciando la situación sufrida por Sheinbaum: "La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin (su) consentimiento". Subrayando también, que "es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito".

Para apaciguar la situación y evitar un mayor daño a la presidenta, el comunicado instaba a la población a no compartir este contenido o cualquier otro que revictimice a las afectadas : "Hacemos un llamado a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia". Recalcan también, un discurso que llevan defendiendo años "reproducir es revictimizar", algo que va dirigido a los medios que utilizan diversos contenidos de acoso a mujeres.

Finalizan el comunicado, con un lema esencial que debe calar en la sociedad:"¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!", afirmando así que todas las mujeres mexicanas cuentan con su apoyo ante cualquier tipo de abuso o acoso sexual que sufran, incluida la presidenta Sheinbaum.

