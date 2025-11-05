Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Tifón Kalmaegi deja al menos 92 muertos y múltiples víctimas en Filipinas

Las autoridades advierten que la cifra podría aumentar y más de 30 personas siguen desaparecidas tras fuertes inundaciones en Cebú

Sara Díaz
El tifón Kalmaegi ha dejado una gran devastación en Filipinas. Al menos 92 personas han muerto y más de 706.000 personas en 241 municipios se han visto afectadas por su paso. La tormenta ha dejado graves inundaciones y deslizamientos de tierra, sobre todo en la isla de Cebú, una de las más castigadas por las lluvias torrenciales.

El Centro Provincial de Operaciones de Emergencias de la isla de Cebú, una de ha informado de que solo en el municipio de Liloan se contabilizan 35 víctimas mortales. Las autoridades locales han hecho un llamamiento a la prudencia, ya que más de una treintena de personas siguen desaparecidas y no se descarta que el número de fallecidos continúe aumentando en las próximas horas.

Ante la magnitud de los daños, el gobierno provincial de Cebú ha declarado el estado de calamidad, citando la “grave pérdida de vidas”, la amenaza para la seguridad de los vecinos y la suspensión de servicios básicos. “Es necesaria una respuesta de emergencia urgente”, ha afirmado la gobernadora Pamela Baricuatro en un comunicado. Cebú ya se encontraba en una situación delicada, tras el terremoto de magnitud 6,9 registrado en octubre, que causó al menos 72 víctimas mortales.

Ahora se dirige a Vietnam

El tifón Kalmaegi tiene previsto tocar tierra este miércoles en el sur de Vietnam, donde ya se han registrado intensas inundaciones. En la ciudad imperial de Hue, una de las murallas históricas se derrumbó el martes debido a las lluvias persistentes.Las inundaciones históricas también han dejado completamente anegada la ciudad turística de Hoi An y han causado al menos 40 muertos durante la última semana en las provincias de Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri. Seis personas permanecen desaparecidas.

Filipinas experimenta alrededor de veinte fenómenos meteorológicos de gran intensidad cada año, entre los que se incluyen tifones y tormentas tropicales. Estos eventos climáticos afectan con mayor frecuencia al país durante la temporada de lluvias, un periodo que normalmente se inicia en el mes de junio y se extiende hasta finales de noviembre o, en algunos casos, hasta diciembre.

