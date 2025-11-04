Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a los 84 años

El exvicepresidente de George W. Bush falleció por complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular. Cheney fue uno de los líderes más influyentes y controvertidos de la política estadounidense contemporánea.

Dick Cheney

Dick CheneyEuropa Press

Ángel Granero
Publicado:

El exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, una de las figuras más influyentes del Partido Republicano y pieza clave en la política exterior estadounidense tras los atentados del 11-S, falleció el lunes 3 de noviembre a los 84 años, según confirmó su familia en un comunicado. La causa del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular, dolencias que habían afectado su salud durante años.

"Dick Cheney fue un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a amar a su país y a vivir con honor, valentía y amabilidad", expresó la familia en su comunicado.

Vicepresidente durante las dos legislaturas de George W. Bush (2001-2009), Cheney fue uno de los principales impulsores de la invasión de Irak en 2003, en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo. Su firme postura ante los supuestos arsenales de armas de destrucción masiva en Irak, que nunca fueron encontrados, marcó su figura.

Figura controvertida

Cheney fue también secretario de Defensa bajo el mandato de George H. W. Bush, dirigiendo la exitosa operación militar para liberar Kuwait durante la Primera Guerra del Golfo. Sin embargo, su papel posterior en la "guerra contra el terror" y su defensa de técnicas de interrogatorio como el waterboarding, calificadas posteriormente como tortura por organismos internacionales, le granjearon fuertes críticas.

Pese a su conservadurismo, en los últimos años rompió con Donald Trump, al que consideraba "la mayor amenaza para la república estadounidense en 248 años". En las elecciones de 2024 declaró públicamente que votaría por Kamala Harris, candidata demócrata, en lugar del expresidente republicano.

Problemas de salud

A lo largo de su vida, Dick Cheney sufrió múltiples infartos y fue sometido a un trasplante de corazón en 2012. Aun así, mantuvo una intensa actividad política y se convirtió en referente del sector neoconservador estadounidense. Su hija, Liz Cheney, también destacó en la política republicana, aunque perdió su escaño tras oponerse a Trump y apoyar su segundo juicio político.

