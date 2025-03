Toda la historia del caso Émile: desaparición, hallazgo de los restos y detención de sus familiares

El caso de la desaparición del pequeño Émile el 8 de julio de 2023, ha estado plagado de incógnitas. Se barajaron distintas posibilidades, como que el niño se marchara por su cuenta y se perdiera, o incluso un posible secuestro. Todavía continúa la investigación y el caso ha dado un vuelco este martes. El fiscal Jean-Luc Blanchon ha confirmado la detención de los dos abuelos y los dos tíos del pequeño de dos años fallecido.

Se les acusa de homicidio involuntario y ocultación de cadáver. Los restos del pequeño Émile se encontraron tras 267 días de búsqueda. Fue una excursionista la que se topó con el cráneo. Caminaba por la zona y se los encontró en el camino. Como no contaba con un teléfono móvil y no pudo avisar a las autoridades, optó por meter los huesos en bolsas y llevarlos a su casa. Debido a las inclemencias climáticas, temía que la Policía no encontrara los restos en ese mismo sitio si los dejaba allí.

Como estaba al tanto de la desaparición del menor, sospechó que los huesos podrían estar implicados en el caso, así que los cogió y corrió hacia su casa para llamar a la Policía con la esperanza de que el hallazgo les permitiera encontrar al culpable. Tras recibir el aviso, los agentes se hicieron cargo y los análisis forenses confirmaron que se trataba del cráneo de Émile y que contenía algunas fracturas.

La desaparición de Émile estremeció al mundo entero y movilizó a todos los cuerpos de seguridad franceses. Esos restos óseos fueron encontrados en las inmediaciones de la aldea donde desapareció. Haut-Vernet es una localidad ubicada suroeste del país, concretamente en el departamento de Alpes-de-Haute-Provence.

Aquel 8 de julio de 2023 Émile estaba a cargo de sus abuelos hasta que se perdió su pista. Desapareció sobre las 17:30 horas. Vestía con una camiseta amarilla, unos pantalones cortos blancos, pero con motivos verdes y zapatos de senderismo.

"Restos de mordiscos en el cráneo"

"La causa de la muerte sigue sin explicar (...) Ninguna hipótesis puede favorecerse sobre las otras en el estado actual de la investigación", reconocía en abril de 2024 el fiscal Jean Luc Blachon. El cráneo encontrado presentaba "restos de mordiscos con pequeñas fracturas y fisuras post mortem". En cambio, "no se ha observado ningún trauma ante mortem", añadió.

A unos 150 metros del lugar donde aparecieron algunos huesos, también se encontró una camiseta, unos calcetines y un pantalón, que llevaba el niño el día de su desaparición y que fueron enviados para su análisis al Instituto de Investigaciones Criminales de la Gendarmería Nacional (IRCGN), de Pontoise, en Val-d'Oise.

Abuelos y tíos detenidos

Las detenciones de los abuelos y tíos de Émile "se inscriben en una fase de verificación y cruce de los elementos e informaciones recogidos durante las investigaciones llevadas a cabo en los últimos meses", según el comunicado de la Fiscalía.

Ahora, "los investigadores también están llevando a cabo operaciones forenses en varios lugares del país", añadió el fiscal, que explicó que "se hará un nuevo anuncio una vez que hayan finalizado las operaciones en curso".

El 8 de febrero de 2025 la familia del pequeño celebró un funeral en su memoria en la basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Allí estuvieron sus abuelos. "Ya no podemos vivir sin respuestas, no sabemos aún qué pasó con Émile", manifestaron en declaraciones recogidas por 'BFM'.