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Identifican a la mujer que se disfrazó de hombre para intentar asesinar a un oligarca ucraniano

La sospechosa, identificada como Anastasiia Berezovska, está acusada de intento de asesinato tras la explosión que dejó tres heridos, entre ellos el empresario Vadim Ermolaev y su familia.

Imagen de Anastasiia Berezovska.

Imagen de Anastasiia Berezovska. Interpol

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La Fiscalía de Mónaco ha identificado a la principal sospechosa del atentado con bomba perpetrado el pasado lunes contra el empresario de origen ucraniano Vadim Ermolaev. Se trata de Anastasiia Berezovska, una ciudadana ucraniana de 39 años que, según la investigación, se hizo pasar por un hombre para cometer el ataque.

Interpol emitió este viernes una Notificación Roja para solicitar su detención. Las autoridades monegascas la buscan por intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal. El aviso señala que tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho, cabello oscuro y que habla alemán.

La explosión se produjo en la entrada de un edificio de apartamentos y alcanzó a Ermolaev, a su pareja y a su hijo. El empresario y la mujer fueron hospitalizados en estado crítico, mientras que la Fiscalía informó de que una de las víctimas continúa en estado de extrema gravedad.

Según explicó el fiscal adjunto Morgan Raymond, la bomba fue detonada a distancia mediante un mando a distancia y los restos del explosivo están siendo analizados en Francia.

La investigación apunta a que la sospechosa fue identificada inicialmente como un hombre de complexión robusta. Sin embargo, el análisis de nuevas grabaciones de videovigilancia y el testimonio de un testigo llevaron a los investigadores a concluir que se trataba de una mujer disfrazada de hombre.

La Fiscalía ha descartado, por el momento, que el atentado tenga carácter terrorista.

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