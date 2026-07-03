Bruselas retiene parte de los fondos Next Generation a España al no cumplir el Gobierno los objetivos marcados

La duda está sobre la mesa: ¿conseguirá España recibir el 100% del dinero asignado por Bruselas?. Ahora el gobierno tiene un mes para presentar observaciones y, si no convencen, se calculará la cantidad a descontar.

Por el momento la Comisión Europea ha dado luz verde al sexto pago para España de los fondos europeos, por un valor de 5.700 millones de euros en transferencias pero de manera parcial. El motivo: nuestro país no habría sido capaz de cumplir con todos los hitos y objetivos requeridos.

El Gobierno tiene un mes para convencer a Bruselas

La CE deja congelados 537 millones y da al gobierno español un mes para comunicar cómo pretende cumplir con lo acordado. En concreto, la Comisión ha dejado en suspenso 3 objetivos, que forman parte "de inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a grupos vulnerables, y al espíritu empresarial y las microempresas".

Moncloa asegura que esos 3 hitos que no han sido aprobados, serán reformulados en una nueva petición técnica para poder conseguir el "pago completo". Aunque Bruselas advierte de que "España tendrá que garantizar que se mantenga la ambición y el objetivo político de las medidas".

No es la primera vez que España recibe un tirón de orejas

No es la primera vez que España sufre un "pago parcial", ya pasó en el quinto desembolso. De hecho, la buena noticia es que España ha conseguido desbloquear ahora el pago de esos 2 hitos que estaban pendientes del quinto pago, sobre digitalización de entidades regionales y una parte de la reforma fiscal.

Y todo ello a pocos meses de que termine el programa Next Generation de los fondos europeos en diciembre 2026. Con este sexto desembolso, nuestro país habrá recibido 77.000 millones de euros, lo que representa el 76% del total de los fondos asignados a España. que habría cumplido 338 hitos y objetivos.

Pero hay serias dudas de que España consiga completar todo el programa y aprovechar el 100% del dinero asignado ya que Bruselas exige al gobierno que completen antes del 31 de agosto todas las reformas e inversiones pendientes, si quiere recibir el último pago de 26.000 millones antes de que finalice el año.

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