Theresa May se reúne con el presidente del Consejo Europeo antes de cumbre sobre "brexit"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se entrevistará con la primera ministra británica, Theresa May, para mantener unos contactos "de última hora" antes de la cumbre de líderes comunitarios en la que abordarán el "brexit".

"Antes del Consejo Europeo me reuniré con la primera ministra Theresa May para unas conversaciones de última hora", indicó Tusk a través de la red social Twitter.

La líder británica aplazó la votación parlamentaria sobre el acuerdo del "brexit", dado que decenas de sus propios diputados amenazaban con rebelarse y votar en contra. May buscará ahora en Bruselas nuevas concesiones de la Unión Europea (UE) para facilitar la aprobación del acuerdo, que pretende evitar una retirada abrupta de Londres del club comunitario.

En particular, busca clarificaciones que satisfagan a los euroescépticos descontentos con el mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte. Esa facción de los "tories", que activó la moción de confianza contra May, teme dicha cláusula deje al Reino Unido integrado en las estructuras comunitarias durante años, por lo que exigen a la primera ministra la certidumbre de que no será una solución indefinida.

Por su parte, el jefe negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, dijo en Twitter que había mantenido esta mañana un encuentro con el canciller austríaco, Sebastian Kurz, cuyo país preside este semestre de forma rotatoria el Consejo de la UE.

"Importante reunión con Sebastian Kurz esta mañana, de cara al Consejo Europeo", comentó el político francés, a la vez que mostró su agradecimiento a la Presidencia austríaca por su "excelente cooperación y por guiar al Consejo a través de un momento crucial en las negociaciones del 'brexit'".