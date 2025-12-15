Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De albañil a terrorista: radiografía de Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia

Los atacantes eran padre e hijo y portaban artefactos explosivos listos para detonar.

Daniel Caballero
Publicado:

La policía australiana ha confirmado que los autores del atentado terrorista en la que murieron al menos 16 personas y otras 40 resultaron heridas durante una celebración judía en la playa de Bondi, en Sídney, estaban emparentados. De hecho, los tiradores eran padre e hijo.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, explicó a los medios locales que las investigaciones concluyeron que "solo hubo dos tiradores involucrados", un hombre de 50 años, llamado Sajid Akram, que fue abatido por la policía, y su hijo de 24, que permanece hospitalizado en "condición crítica pero estable" y que ha sido identificado como Naveed Akram.

El joven, de origen pakistaní y residente en el oeste de Sídney, trabajaba como albañil y había perdido su empleo recientemente, dato que ahora se incluye en el perfil que los investigadores están analizando para reconstruir su proceso de radicalización y descubrir sus motivos para llevar a cabo el ataque.

Estudiante ejemplar sin antecedentes violentos

"No hay nada en sus redes sociales que indiquen sus creencias religiosas", afirmaron fuentes policiales de Sydney, que confirmaron que Akram desarrolló sus estudios tanto en la Central Queensland University, en Sídney, así como en la Hamdard University de Islamabad, en Pakistán. Además, el Instituto Al Murad, lo describe como un "estudiante ejemplar".

Por otro lado, vecinos del entorno del joven lo describen como alguien 'normal', sin antecedentes conocidos por violencia, lo que ha aumentado la conmoción en su entorno cercano. Los investigadores tratan ahora de averiguar si su reciente despido, sumado a posibles procesos de radicalización ideológica, han podido influir en su decisión de cometer el atentado.

Portaban explosivos listos para detonar

En el lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad australianas encontraron seis armas de fuego, para las que tenía licencia el padre de Akram, además de dos artefactos explosivos improvisados activos y listos para detonar. Ambos fueron neutralizados por los especialistas, que afirmaron que "eran dispositivos básicos, pero que podían detonar".

La inteligencia australiana lo investigó durante seis meses

La agencia de inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a Naveed Akram, que llamó la atención de los agentes en octubre de 2019, según señala el primer ministro australiano, Anthony Albanese. El joven permaneció bajo investigación durante un periodo de seis meses y tras el cual se determinó que no representaba una amenaza inmediata en su evaluación.

En el coche en el que se desplazaron los terroristas hasta la playa, se encontraron dos banderas del Estado Islámico, según altos funcionarios que cita la cadena ABC. En una rueda de prensa, la Policía de Nueva Gales del Sur, confirmó que llevaron a cabo dos registros tras el tiroteo en Bonnyrigg y Campsie, donde presuntamente vivían los atacantes.

Con el objetivo de evitar nuevos atentados, Australia ha lanzado la misión Operación Refugio. 328 agentes de policía están desplazados este lunes en lugares de culto. El primer ministro Albanese ha calificado el ataque como "un acto de pura maldad, de antisemitismo y de terrorismo en nuestras costas, en un lugar emblemático de Australia".

