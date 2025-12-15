La Inteligencia australiana investigó hace 6 años a uno de los terroristas de Sídney por vínculos con Estado Islámico

La agencia de inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los autores del ataque en la playa de Bondi por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informa la cadena pública australiana ABC.

Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50, comenzaron a disparar este domingo por la tarde a la multitud que se reunía en la playa para celebrar la festividad judía de Januká. Sajid fue reducido por la policía en un intercambio de disparos y murió, mientras que su hijo Akram se encuentra hospitalizado en estado crítico bajo custodia policial.

Investigaron a uno de los atacantes durante seis meses

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, señaló que Naveed Akram llamó la atención de la ASIO en octubre de 2019 y estuvo bajo investigación durante un período de seis meses. En su evaluación determinaron que no representaba una amenaza inmediata.

En el coche en el que se desplazaron los terroristas hasta la playa, se encontraron dos banderas del Estado Islámico, según altos funcionarios que cita la cadena ABC.

En una rueda de prensa, la Policía de Nueva Gales del Sur, confirmó que llevaron a cabo dos registros tras el tiroteo en Bonnyrigg y Campsie, donde presuntamente vivían los atacantes.

Contaba con licencia de armas desde hace una década

Las autoridades avanzan que no buscan más sospechosos y que Sajid contaba con licencia de armas desde hacía una década. Un total de seis armas fueron recuperadas en la escena del ataque y en la vivienda de Campsie.

En declaraciones a la cadena ABC, el director del instituto donde estudió Naveed ha asegurado estar en "shock" y que su familia ha recibido amenazas de muerte después de que una foto de él con el presunto tirador circulara en las redes.

"Naveed se acercó al centro a finales de 2019 buscando clases de recitación del Corán y de lengua árabe", dijo Adam Ismail tras condenar el ataque, que añade que se las impartió de la misma manera como lleva años haciendo con miles de estudiantes.

Australia blinda los lugares de culto

Con el objetivo de evitar nuevos atentados, Australia ha lanzado la misión Operación Refugio. 328 agentes de policía están desplazados este lunes en lugares de culto.

El primer ministro Albanese ha calificado el ataque como "un acto de pura maldad, de antisemitismo y de terrorismo en nuestras costas, en un lugar emblemático de Australia".

