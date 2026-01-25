Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El asesinato de Alex Pretti ha desatado la ira en las calles de Minnesota

El asesinato de Alex Pretti ha desatado la ira en las calles. Miles de personas se han enfrentado a la policía y el gobernador Walz ha activado a la Guardia Nacional

Carolina Fernández-Miranda
Publicado:

Ni siquiera los más de 25 grados bajo cero han conseguido que la gente se quedará en casa. Alex Pitt, un enfermero de 37 años tiroteado por agentes federales del ICE, enviados por Donald Trump, ha desencadenado la ira de los vecinos. Desde el gobierno de Trump, las secretaria de Seguridad de la Casa Blanca, Kristi Noem, alega que era una amenaza para los agentes. Lo mismo ha dicho el jede de la Patrulla Fronteriza: "Un individuo se acercó a los agentes con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente".Aunque los testigos que lo presenciaron lo desmienten con algunos de sus vídeos que se han hecho virales: "Había seis agentes vigilándolo, así que no habría podido sacar un arma si la tenía".

Los testigos niegan la versión de la policía

En el vídeo se observa como el hombre graba con su móvil a los agentes. Mientras los agentes le increpan y le tiran al suelo. Una vez en el suelo, parece que le retiran lo que podría ser un arma. Ya desarmado es cuando le disparan. Hasta 10 tiros se pueden escuchar en la grabación. Las vigilias se han sucedido por toda la ciudad. Hay una investigación abierta sobre lo que ocurrió. El Gobernador del estado, Walz ha activado a la Guardia Nacional. Incluso grupos defensores de las armas en Estados Unidos, entre ellos la Asociacion Nacional del Rifle, han condenado la actuación de los agentes. Aseguran que los estadounidenses tienen derecho a ir armados según se establece en la Segunda Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Protestas de los vecinos

Los gritos de "fuera ICE" ha sido de lo más repetido. Enfrentamientos directos con la policía y los vecinos devastados homenajean al enfermero asesinado. Ante la oleada de violencia se han cancelado eventos y las tiendas están cerradas. Minnesota es una olla a presión a punto de reventar. Este asesinato ha sido el colofón final a unos días de tensión, tras la detención de dos menores de cinco y dos años, hace apenas unos días. Agentes del ICE los detuvieron para coaccionar a sus madres, supuestos migrantes ilegales a los que no conseguían localizar. Una ola de rabia, violencia y desesperación que ha levantado a otros estados, también afectados por la persecución antiinmigratoria.

