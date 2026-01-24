Analizan las polémicas gafas de Macron: "El objetivo era intimidar a Trump"

Las gafas de sol de Emmanuel Macron que ha llevado esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, están dando mucho de qué hablar. Se trata de unas lentes modelo de aviador, de una marca francesa, y que el presidente francés no se ha quitado en ningún momento. Tanta es la expectación que han causado, que hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado de ellas en su propio discurso: "Cuando le vi con esas bonitas gafas...", dijo Trump.

Macron las utiliza por una lesión ocular, pero el revuelo ha supuesto un gran impulso para la marca. La empresa fabricante ha subido en bolsa casi un 40%, y Antena 3 Noticias ha entrevistado a Henry Jullien, CEO de la empresa, quien ha reconocido que ha tenido que "modificar la página" para abarcar las más de cincuenta mil visitas simultáneas que están recibiendo. "Empezaron a llamarme clientes contándome que estaban viendo a Macron con las gafas", ha relatado.

Venden en dos días lo que vendían en un año

Según ha detallado el CEO de la empresa, se dio cuenta de la magnitud del asunto "cuando de repente cayó la página web varias veces", tal es la magnitud que han logrado vender en dos días, lo que venden en todo un año.

A la pregunta de Antena 3 Noticias a Henry Jullien, sobre cómo llegaron esas gafas a las manos del presidente francés, el experto ocular ha contestado que: "Todo empezó en el año 2024, cuando recibí un email del elíseo diciéndome que el presidente Macron quería esas gafas. Para nosotros fue un honor, claro". El presidente quería un producto 100% 'made in France', pero nadie se esperaba que pudiera hacer una aparición pública con unas gafas de sol puestas. Este acto lanza muchos mensajes que la experta en comunicación política no verbal y moda, Patrycia Centeno, ha explicado en Antena 3 Noticias.

"El objetivo era intimidar a Donald Trump"

Según la experta en comunicación, lo que pretende Macron llevando las gafas de sol puestas es "trasladar un mensaje mucho más duro, más de intimidar a la persona a la que se estaba dirigiendo, que en este caso, lo citara o no, era Donald Trump".

"Es un modelo que se creó en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, también son unas gafas que llevan implícito ese mensaje. Los aliados luchando por una causa en común", recalca la experta.

La explicación de Macron

Tras la polémica, Macron ha dado su versión, según ha recogido el periódico británico The Guardian, y ha explicado que la verdadera razón de esta elección "no es otra que ocultar una pequeña hemorragia en un globo ocular, una condición por otro lado totalmente benigna".

