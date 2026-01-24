Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump asegura que será soberano de las bases militares de Groenlandia

Donald Trump asegura que tendrá la soberanía de su base miltar en Groenlandia. Pituffik, antes Thule, es la única que existe ahora en tierras groenlandesas. Durante la Guerra Fría, Washington tenía 17 bases en la isla.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Donald Trump va desvelando el acuerdo al que llegó esta semana pasada en Davos, Suiza, con el Secretario General de la OTAN Mark Rutte. No habla de "propiedad", pero sí de soberanía. Asegura que allí donde estén sus militares, estará el Gobierno de Estados Unidos. El mandatario estadounidense ha "perdonado" los aranceles a los países, que hasta ahora han apoyado militarmente a Dinamarca enviando tropas a Groenlandia, y por el momento retira su amenaza de invadir la isla y quedarse con el país: "por las buenas o por las malas".

Copia del modelo soberano de UK en Chipre

Trump quiere copiar el sistema que los británicos tienen en sus bases militares de Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde 1960. De esta manera, dice el presidente norteamericano, este acuerdo, sería del agrado de Washington para obtener los recuros minerales de Groenlandia. La isla es rica en recursos naturales, especialmente hierro, grafito, tungsteno, zinc, oro, uranio, cobre y petróleo.Se cree que la isla es el octavo lugar con las mayores reservas de tierras raras, cerca de 1,5 millones de toneladas que hasta la fecha no han sido extraídas debido a la dureza del clima y del suelo, que impide impide la actividad minera en la mayor parte del territorio, donde solo el 20% está libre de hielo.

¿Ahora soberano de las bases en Groenlandia?

Como siempre Trump, envida, presiona, amenaza y espera marcando su ritmo la respuesta de Dinamarca en dos semanas. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ya explicó en la reunión suiza, que no se tomará ninguna decisión sobre la isla sin los daneses y groenlandeses sentados en la mesa.

