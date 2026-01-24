Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Siguen las detenciones de menores en Minneapolis, mientras senadores republicanos condenan estos actos

A mediados de esta semana conocíamos la dentención de un niño de cinco años por parte de los agentes de inmigración estadounidenses. Ha vuelto a ocurrir. Los miembros del ICE han detenido a un pequeña de dos años y a su padre cuando volvían del supermercado.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Ni las bajísimas temperaturas enfrían las protestas para exigir la retirada de los agentes de inmigración, en estados como Oregón y Minesota. Los manifestantes han vuelto a protestar en contra dela actuación de esos agentes y sus técnicas para detener a los migrantes sin respetar sus derechos. Ha vuelto a ocurrir. Un concejal de Minneapolis, Jason Chávez, ha denunciado la detención por parte de patrullas del ICE de un hombre y su hija de dos años, Chloe. Han sido detenidos al sur del estado cuando volvían de hacer la compra. Las reacciones de políticos y autoridades como la del presidente del partido demócrata, Ken Martin, no se han hecho esperar, pero no son suficiente para parar estas detenciones. Martin, oriundo de Minneapolis, critica y lamenta estas actuaciones: "Otro niño inocente secuestrado por ICE. Esta vez, un niño de dos años. Absolutamente repugnante”

Liam Conejo, cinco años

Liam fue detenido por la policía migratoria respaldada por Donald Trump. En lugar de dejarlo en su casa a cargo de otro adulto se lo llevaron argumentando que "el menor fue abandonado por su padre y la supuesta madre se negó a tomar la custodia de su propio hijo”. En la nota, publicada en X continúa: “nuestras fuerzas del orden se hicieron cargo del niño, le llevaron un McDonald’s y le pusieron su música favorita para consolarlo”.

La familia de Líam, de origen ecuatoriano entró en Estados Unidos diciembre de 2024 por Texas mediante una solicitud de asilo: "no son inmigrantes ilegales”, asegura Marc Prokosch, su abogado. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo y acudiendo a sus citas judiciales. "No representaban ninguna amenaza a la seguridad, ningún riesgo de fuga y nunca debieron haber sido detenidos”.

El Gobierno de Trump alienta las detenciones

El vicepresidente del Gobierno, JD Vance, defiende la actuación de los agentes e insiste en que tienen autoridad para realizar este tipo de intervenciones. Vance asegura que al investigar qué había sucedido con el pequeño Liam descubrió que “el niño no fuearrestado, sino que su padre era indocumentado. Y cuando fueron a arrestar a otro familiar, que también era indocumentado, este huyó”, esta es su versión.

El de Liam de cinco años de edad y la pequeña Clhoe de dos no han sido los únicos casos de detenciones de menores. Las autoridades de la red de escuelas públicas de Columbia Heigts han denunciado que en las últimas semanas otros tres estudiantes han sido arrestados. Un estudiante de 17 años fue arrestado a principios de la semana cuando iba al colegio. La semana anterior, una niña de 10 años fue detenida junto a su madre.

