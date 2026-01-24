VÍDEO | Caos en un aeropuerto: un coche se empotra contra el mostrador y deja seis heridos

Al menos seis personas han resultado heridas, después de que un coche irrumpiera en la zona del check-in del aeropuerto Metropolitano de Detroit, en Estados Unidos, en la noche del martes. Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas, y provocó momentos de confusión y pánico entre los pasajeros y trabajadores del aeropuerto.

Según ha informado la Wayne County Airport Authority, los equipos de bomberos y servicios de emergencia atendieron a seis personas en el lugar de los hechos, y el conductor del vehículo fue detenido.

En las imágenes se pueden observar importantes destrozos en el acceso principal de la terminal, con marcos metálicos arrancados, cristales rotos y la zona acordonada por los agentes. Las autoridades confirmaron que la respuesta policial y de seguridad fue inmediata y evitó consecuencias mayores.

La investigación continúa para determinar cómo el vehículo logró entrar al edificio y cuáles fueron las causas del incidente. Por el momento no se han presentado cargos formales y las autoridades aeroportuarias aseguraron que la prioridad es garantizar la seguridad de pasajeros y personal mientras se evalúan los daños.

