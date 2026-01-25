VÍDEO: El ejército cubano realiza maniobras militares en un contexto de tensión con Estados Unidos

Este sábado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha encabezado una jornada de ejercicios militares junto a altos mandos de las Fuerzas Armadas, en el marco de las actividades de preparación defensiva del país, ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos.

Durante las maniobras han participado unidades de tanques, defensa antiaérea y estudiantes universitarios, quienes han realizado prácticas de tiro y simulaciones de combate. Esta es la tercera semana consecutiva en la que el gobierno cubano dedica el sábado a actividades relacionadas con la defensa nacional, tras los acontecimientos ocurridos en Caracas.

El mandatario subrayó la importancia de estos entrenamientos para garantizar la capacidad de disuasión del país frente a posibles agresiones externas. En ese sentido, afirmó: "Esto cobra una importancia relevante en los momentos actuales, a partir de toda la ofensiva hegemónica que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos", aseguró Díaz-Canel refiriéndose al ataque del 3 de enero en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.