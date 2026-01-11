Aumenta la tensión en las calles de EEUU por el aseisnato de Reene Good

Miles de personas se han manifestado en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar contra la política migratoria del presidente Donald Trump, tras la muerte de una mujer por los disparos de un agente de inmigración en Mineápolis. Las movilizaciones se prolongan ya durante cuatro días consecutivos y evidencian un creciente malestar social por lo que los manifestantes consideran un uso excesivo de la fuerza y una situación de impunidad policial.

Aumenta la tensión

La tensión ha ido en aumento desde el incidente ocurrido en Mineápolis, donde un agente federal abrió fuego durante un operativo de inmigración que terminó con la muerte de una mujer que no iba armada. Según la versión oficial, el agente actuó en defensa propia al considerar que la víctima intentaba atropellarlo con su vehículo. Sin embargo, testigos y organizaciones civiles cuestionan esa versión y denuncian que el uso de la fuerza fue desproporcionado.

Las manifestaciones se han extendido a más de mil ciudades de todo el país, entre ellas Boston, Mineápolis, Nueva York y Los Ángeles, así como frente a la Casa Blanca, convirtiéndose en una de las mayores oleadas de movilizaciones recientes contra las políticas migratorias del actual gobierno.

La calle grita: !Basta ya!

Esta es la reacción que ha desatado la muerte de la mujer por los disparos de un agente de inmigración en Mineápolis. “Tenemos que acabar con este acoso”, afirmaba un manifestante. Desde el consistorio, el vicepresidente JD Vance ha salido en defensa del agente implicado, asegurando que su actuación fue legítima: “Ella intentaba atropellar al agente”.

No obstante, la confirmación de que la víctima no portaba ningún arma ha intensificado el enfado en las calles y ha reavivado el debate sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en operaciones migratorias: “Me enfurece, me rompe el corazón ver a otra mujer asesinada y a tantas familias destrozadas”, contaba afectado este manifestante.

Denuncian el racismo estructural, el abuso de poder y el uso desproporcionado de la fuerza policial, especialmente contra comunidades migrantes y minorías raciales:“Son nuestros amigos, son nuestra gente”.

No es un caso aislado

Organizaciones de derechos humanos advierten de que este caso no es el único. Tras el despliegue de agentes de inmigración ordenado por el presidente Trump para acelerar las deportaciones, en los últimos meses han aumentado las denuncias por violencia durante las detenciones, así como los enfrentamientos entre agentes y civiles. Aunque la mayoría de las protestas han transcurrido de forma pacífica, en algunas ciudades se han producido incidentes y detenciones, especialmente en Los Ángeles y Boston, donde la policía ha intervenido para dispersar a los manifestantes.

Un clima de tensión que vuelve a situar en el centro del debate nacional la política migratoria del gobierno estadounidense y el papel de las fuerzas de seguridad, mientras las investigaciones sobre la muerte de la mujer continúan y las protestas no cesan.

