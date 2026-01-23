Putin acepta una reunión a tres bandas con Ucrania y EEUU sin compromiso de un alto al fuego pese a las presiones de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin ha aceptado una reunión el viernes a tres bandas con Estados Unidos y Ucrania sobre temas de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos sin comprometerse a un alto el fuego.

Después de 3 horas y 40 minutos de conversaciones esta madrugada en el Kremlin con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner Putin ha accedido a este encuentro aunque se ha mantenido invariable en sus posiciones. El presidente de EEUU, Donald Trump, había asegurado durante el Foro de Davos que si los líderes de ambos países no hacían concesiones y aceptaban su plan de paz, serían unos "estúpidos".

Ucrania sufre los ataques energéticos en pleno invierno

Putin ha aceptado enviar una delegación oficial a Abu Dabi encabezada por un militar de alto rango, ante la desesperación del presidente ucraniano. Volodímir Zelenski denuncia que su país está sufriendo los efectos de los ataques rusos contra la infraestructura energética que han dejado a millones de sus habitantes sin luz y calefacción en pleno invierno.

Las autoridades de Kiev cifran en cientos de miles los habitantes de Kiev que han abandonado la ciudad en las últimas semanas, ya que en el interior de sus casas las temperaturas rondan los 0 grados.

"Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin. Añadió que EE.UU. espera que la reunión del viernes allane el camino para avanzar en "un acuerdo de arreglo pacífico".

El reparto del Donbás, punto clave de la reunión

Zelenski, quien se reunió el jueves en Davos con Trump, se mostró convencido de que el punto central de la reunión trilateral será el reparto del Donbás, donde los ucranianos aún controlan más de una quinta parte de la región de Donetsk.

"Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio", dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada tras su intervención en el Foro Económico de Davos.

Kiev enviará a los Emiratos a un equipo negociador formado entre otros por el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario de su partido, David Arajamia, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov.

No habrá alto el fuego mientras los ucranianos no se rindan

A su vez, el Kremlin advirtió que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá una paz "duradera" en Ucrania. Es decir, no habrá alto el fuego mientras los ucranianos no se rindan.

"Lo importante es que durante estas negociaciones entre nuestro presidente y los americanos se constató de nuevo que sin la solución de la cuestión territorial (...) no se puede esperar el logro de un arreglo duradero", explicó Ushakov, según la agencia TASS.

Ushakov precisó que dicha solución debe seguir "la fórmula acordada en Anchorage", en alusión a la cumbre de agosto de 2025 entre Putin y el presidente de EE.UU., en la que éste renunció a exigir a Moscú un inmediato alto el fuego como primer paso para el arreglo del conflicto.

Como es habitual, el diplomático insistió en que "las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa estratégica", aunque las bajas temperaturas y la nieve han frenado desde finales del pasado año su ofensiva en el corazón del Donbás.

