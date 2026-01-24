Muere un hombre de 37 años tras ser disparado por agentes federales de inmigración en Minneapolis

Los agentes federales de inmigración han matado a tiros en Minneapolis a un hombre de 37 años. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha declarado que la víctima se trataba de un ciudadano estadounidense. Asimismo, corroboró que poseía armas legalmente y no tenía antecedentes con las fuerzas de seguridad.

"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", ha detallado el jefe de la policía de Minneapolis tal y como recoge EFE.

Un vídeo compartido por redes sociales, muestra cómo varios agentes rodean a un hombre que forcejea y parece resistirse en el suelo. En un momento dado, uno de los oficiales parece golpearlo con una pistola justo antes de que le disparasen. "Creo que el vídeo habla por sí solo" ha declarado O'Hara.

El jefe de la policía de Minneapolis, ha detallado que se ha solicitado "inmediatamente a la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota que interviniera para llevar a cabo una investigación". Además, han corroborado que han llegado ahí agentes del FBI.

En esta línea, el alcalde de Minneapolis ha hablado alto y claro, pidiéndole al presidente de EEUU, Donald Trump, que retire el ICE de su ciudad. "¿Cuántas personas más deben morir o recibir disparos antes de que esto termine?", ha expresado.

Seguridad afirma que era "un inmigrante ilegal buscado por asalto"

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha declarado que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon en defensa de un hombre que se acercó a ellos con una pistola y dos cargadores. Según el texto emitido en la red social 'X', la operación se llevó a cabo "contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto".

Según expone dicho Departamento, "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU con una pistola semiautomática de 9 milímetros" ha dado a conocer en su mensaje emitido en redes sociales.

"El sospechoso también tenía dos cargadores y no tenía identificación; esto parece indicar que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden", añade.

Este suceso ocurre en mitad de las protestas diarias tras el tiroteo del 7 de enero que terminó con la vida de Renée Good, quien murió cuando un oficial de Inmigración y Control de Aduanas disparó contra ella.

