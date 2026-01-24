Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Se filtra una grabación en la que Delcy Rodríguez asegura que EEUU le dio "15 minutos" para cooperar

La presidenta interina de Venezuela ha sido señalada en los últimos días por pactar con Estados Unidos antes y después de la captura de Maduro.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez.

Marta Alarcón
Publicado:

Una nueva crisis política sacude a Venezuela tras la filtración a la prensa de una supuesta grabación en la que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, afirma haber recibido un ultimátum directo de tropas de Estados Unidos. Según el audio, los militares estadounidenses le habrían concedido "un cuarto de hora" para decidir si se plegaba a sus exigencias. "Nos dieron 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, y no que estaban secuestrados, nosotros dijimos que estábamos listos para correr la misma suerte", relata.

La grabación, cuya autenticidad no ha sido verificada de forma independiente, ha provocado un fuerte impacto tanto dentro como fuera del país. En ella, la mandataria describe momentos de extrema tensión y sugiere que Washington habría condicionado sus decisiones políticas y militares, durante una fase crítica del conflicto venezolano. La difusión del material ha reavivado el debate sobre el grado de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.

Delcy, señalada por haber "mantenido contactos con EEUU"

Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez ha sido señalada en los últimos días por pactar con Estados Unidos antes y después de la captura de Maduro, una noticia que desde el Gobierno califican como parte de "una guerra mediática para fracturar el chavismo".

En un acto multitudinario celebrado en Caracas, el dirigente chavista Diosdado Cabello ha contestado en un tono contundente, frente a estas acusaciones: "Todo el pueblo, y aquí no va a haber más traición. Estamos en la calle hoy para celebrar la lealtad absoluta con el hermano Presidente, Nicolás Maduro, y con Cilia Flores", declaró ante sus seguidores, en un discurso enfocado en reforzar la cohesión interna del movimiento.

Por su parte, el ministro de Interior insistió en la necesidad de "unidad absoluta" entre las filas chavistas. Aseguró que la lucha política "no terminará hasta que Estados Unidos libere a Nicolás Maduro y a su esposa", reforzando la narrativa de que el liderazgo venezolano se enfrenta a una agresión externa. Unas declaraciones que contrastan con la versión que apuntan a negociaciones discretas entre figuras del poder venezolano y Washington.

Sigue la incertidumbre

Tres semanas después de la presunta operación para capturar a Maduro, el escenario regional sigue siendo incierto. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump estudia, según fuentes cercanas a su entorno, un posible bloqueo total del petróleo venezolano que llega a Cuba, una medida que podría tener fuertes consecuencias económicas y geopolíticas en el Caribe.

Mientras tanto, Venezuela permanece sumida en un clima de tensión política y desinformación, con versiones enfrentadas y escasas confirmaciones oficiales, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se definan los próximos pasos de los actores involucrados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

