Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

VENEZUELA

Delcy Rodríguez arremete contra María Corina Machado por su defensa a EEUU

Las palabra de la presidenta encargada de Venezuela, tuvieron lugar durante una jornada de atención a una comunidad en el estado de la Guaira, afectada por la operación estadounidense.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez arremete contra María Corina Machado por su defensa a EEUU | EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

La tensión política en Venezuela ha vuelto a escalar tras las recientes declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien tachó de "vergonzoso" que una venezolana celebre y agradezca "el ataque militar de Estados Unidos", que derivó en la captura de Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora, María Corina Machado, se reuniera con Donald Trump. Las palabra de Delcy Rodríguez tuvieron lugar durante una jornada de atención a una comunidad en el estado de la Guaira, afectada por la operación estadounidense.

Para la mandataria interina, ese tipo de posturas contradicen el sentir mayoritario del país y desconocen el impacto humano de una operación armada. Estas declaraciones fueron interpretadas como una alusión directa a la líder opositora María Corina Machado, quien días antes se reunió en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump. En este encuentro, Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, acompañada de un mensaje de agradecimiento por su papel en lo que describió como el impulso decisivo hacia la liberación de Venezuela. Las imágenes del gesto, difundidas por medios internacionales, provocaron reacciones encontradas dentro y fuera del país.

"El gobierno español tiene una posición de segunda o tercera línea"

De la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca destaca que no tiene ninguna duda sobre que Trump es su aliado, y ha reconocido en una entrevista en ABC que el Gobierno español "ha optado por tener una posición claramente de segunda o tercera línea, en muchos casos complaciente".

Trump defiende el "liderazgo" de Delcy Rodríguez

El propio Trump confirmó este jueves que ha mantenido nuevas conversaciones con Machado, aunque dejó claro que, por ahora, no la contempla como figura central en un eventual proceso de transición. En contraste, el mandatario estadounidense destacó el "liderazgo fuerte" que, a su juicio, está ejerciendo el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una postura que ha generado sorpresa tanto en filas opositoras como entre analistas internacionales.

Venezuela se prepara para producir más petróleo

Mientras el debate político sigue dominando la agenda pública, el Ejecutivo venezolano avanza en una transformación clave en su modelo económico. El país se prepara para incrementar su producción de petróleo mediante una reforma legislativa que permitirá ampliar las asociaciones con empresas privadas, incluidas multinacionales del sector energético. La iniciativa busca atraer inversiones de gran escala y reactivar una industria que ha sido duramente golpeada por sanciones, falta de capital y años de deterioro operativo.

Fuentes oficiales señalan que la reforma podría ser aprobada en los próximos días y que abriría la puerta a nuevos esquemas de cooperación, manteniendo al Estado como actor principal, pero con mayor flexibilidad para captar financiamiento y tecnología. En este contexto, Trump ha instado públicamente a las grandes compañías petroleras a apostar por Venezuela, al tiempo que mantiene restricciones severas sobre el comercio energético con Cuba.

El cruce entre confrontación política y reconfiguración económica refleja la complejidad del momento que atraviesa Venezuela. Con un escenario internacional en movimiento, una oposición fragmentada y un gobierno que busca consolidar su posición interna y externa, el país enfrenta semanas decisivas que podrían definir tanto su rumbo político, como su futuro energético.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El asesinato de Alex Pretti ha desatado la ira en las calles de Minnesota

Tensión en Minesota: agentes federales matan a tiros a un vecino

Publicidad

Mundo

Tensión en Minesota: agentes federales matan a tiros a un vecino

El asesinato de Alex Pretti ha desatado la ira en las calles de Minnesota

Maniobras

VÍDEO: El ejército cubano realiza maniobras militares en un contexto de tensión con Estados Unidos

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez arremete contra María Corina Machado por su defensa a EEUU

Donald Trump
VENEZUELA

Donald Trump reconoce que usó un "nuevo tipo de arma" en la operación contra Maduro

Agentes federales de inmigración lanzan gas lacrimógeno en un barrio residencial mientras se retiran de una multitud durante una protesta tras el tiroteo de agentes federales contra dos personas en Minneapolis, Minnesota,
EEUU

Muere un hombre de 37 años tras ser disparado por agentes federales de inmigración en Minneapolis

Donald Trump, junto a una imagen de Groenlandia y otra de las protestas en Irán
TRUMP Y GROENLANDIA

Trump asegura que será soberano de las bases militares de Groenlandia

Donald Trump asegura que tendrá la soberanía de su base miltar en Groenlandia. Pituffik, antes Thule, es la única que existe ahora en tierras groenlandesas. Durante la Guerra Fría, Washington tenía 17 bases en la isla.

Momento del accidente
AEROPUERTO DETROIT

VÍDEO | Caos en un aeropuerto: un coche se empotra contra el mostrador y deja seis heridos

La investigación continúa para determinar cómo el vehículo logró ingresar al edificio y cuáles fueron las causas del accidente.

Polémica en Estados Unidos: agentes de inmigración detienen a un niño de 5 años en Minnesota

Siguen las detenciones de menores en Minneapolis, mientras senadores republicanos condenan estos actos

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez.

Se filtra una grabación en la que Delcy Rodríguez asegura que EEUU le dio "15 minutos" para cooperar

Macron con las polémicas gafas

Analizan las polémicas gafas de Macron: "El objetivo era intimidar a Trump"

Publicidad