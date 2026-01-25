Delcy Rodríguez arremete contra María Corina Machado por su defensa a EEUU

La tensión política en Venezuela ha vuelto a escalar tras las recientes declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien tachó de "vergonzoso" que una venezolana celebre y agradezca "el ataque militar de Estados Unidos", que derivó en la captura de Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora, María Corina Machado, se reuniera con Donald Trump. Las palabra de Delcy Rodríguez tuvieron lugar durante una jornada de atención a una comunidad en el estado de la Guaira, afectada por la operación estadounidense.

Para la mandataria interina, ese tipo de posturas contradicen el sentir mayoritario del país y desconocen el impacto humano de una operación armada. Estas declaraciones fueron interpretadas como una alusión directa a la líder opositora María Corina Machado, quien días antes se reunió en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump. En este encuentro, Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, acompañada de un mensaje de agradecimiento por su papel en lo que describió como el impulso decisivo hacia la liberación de Venezuela. Las imágenes del gesto, difundidas por medios internacionales, provocaron reacciones encontradas dentro y fuera del país.

"El gobierno español tiene una posición de segunda o tercera línea"

De la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca destaca que no tiene ninguna duda sobre que Trump es su aliado, y ha reconocido en una entrevista en ABC que el Gobierno español "ha optado por tener una posición claramente de segunda o tercera línea, en muchos casos complaciente".

Trump defiende el "liderazgo" de Delcy Rodríguez

El propio Trump confirmó este jueves que ha mantenido nuevas conversaciones con Machado, aunque dejó claro que, por ahora, no la contempla como figura central en un eventual proceso de transición. En contraste, el mandatario estadounidense destacó el "liderazgo fuerte" que, a su juicio, está ejerciendo el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una postura que ha generado sorpresa tanto en filas opositoras como entre analistas internacionales.

Venezuela se prepara para producir más petróleo

Mientras el debate político sigue dominando la agenda pública, el Ejecutivo venezolano avanza en una transformación clave en su modelo económico. El país se prepara para incrementar su producción de petróleo mediante una reforma legislativa que permitirá ampliar las asociaciones con empresas privadas, incluidas multinacionales del sector energético. La iniciativa busca atraer inversiones de gran escala y reactivar una industria que ha sido duramente golpeada por sanciones, falta de capital y años de deterioro operativo.

Fuentes oficiales señalan que la reforma podría ser aprobada en los próximos días y que abriría la puerta a nuevos esquemas de cooperación, manteniendo al Estado como actor principal, pero con mayor flexibilidad para captar financiamiento y tecnología. En este contexto, Trump ha instado públicamente a las grandes compañías petroleras a apostar por Venezuela, al tiempo que mantiene restricciones severas sobre el comercio energético con Cuba.

El cruce entre confrontación política y reconfiguración económica refleja la complejidad del momento que atraviesa Venezuela. Con un escenario internacional en movimiento, una oposición fragmentada y un gobierno que busca consolidar su posición interna y externa, el país enfrenta semanas decisivas que podrían definir tanto su rumbo político, como su futuro energético.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.