La televisión estatal iraní admite que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, podría haber sido "herido por el enemigo"

Ocho días después de que Israel y Estados Unidos abatieran al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, la sucesión en la cúpula de la República Islámica ha dado un giro histórico y polémico: la proclamación de su hijo Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo. El relevo, confirmado por la televisión estatal iraní tras la decisión de la Asamblea de Expertos, ha copado titulares dentro y fuera del país en plena escalada bélica, con ataques en curso y un clima de movilización social y propaganda de resistencia.

La confirmación televisiva del ascenso de Mojtaba ha incorporado un detalle que ha desatado confusión y especulaciones: la cadena se refirió al nuevo dirigente como 'janbaz', un término persa que se usa para describir a alguien herido por el enemigo en combate.

La mención se produjo en el marco de la guerra que Irán denomina 'guerra de Ramadán', aunque en ningún momento aportaron datos concretos sobre cuándo o cómo se habría producido la supuesta herida, ni si se trata de una lesión reciente o de una anterior. La ausencia de explicaciones oficiales ha alimentado teorías contrapuestas: desde la posibilidad de que Mojtaba haya resultado herido en el contexto del conflicto actual, hasta hipótesis que sitúan el origen de esa herida en enfrentamientos pasados, como la guerra entre Irán e Irak en los años 80.

En el frente político internacional, la designación ha provocado una reacción directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado la elección de Mojtaba Jameneí como un "grave error" y la ha interpretado como un desafío de Teherán en medio de la guerra con Washington e Israel. En declaraciones a NBC, Trump ha afirmado que Irán "cometió un gran error" y dejó en el aire la viabilidad del nuevo liderazgo. Días antes, según la información difundida, ya había descalificado al heredero como un "peso ligero" y llegó a sugerir que un líder supremo no aprobado por él "no durará mucho" en el cargo.

Miles para declarar su lealtad a Mojtaba Jameneí

Dentro de Irán, el nuevo liderazgo se ha estrenado con demostraciones masivas de lealtad. Miles de personas salieron este lunes a las calles en ciudades como Shiraz, Kerman, Ahvaz, Tabriz, Hamedan y Teherán, en un país de cerca de 90 millones de habitantes. En la capital, la plaza Enqhelab (Revolución) acogió una concentración en la que se corearon consignas como "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel", en un contexto marcado por el sonido de explosiones y nuevos ataques en Teherán e Isfahan. En la misma plaza, apenas nueve días antes, se había rendido homenaje a Alí Jameneí, asesinado el 28 de febrero durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica', tras 36 años en el poder.

El ascenso de Mojtaba supone el tercer cambio de líder en los 47 años de vida de la República Islámica, tras Ruholá Jomeiní y Alí Jameneí. Todas las instituciones políticas y militares han declarado su obediencia al nuevo líder, incluida la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso del país y clave en la protección de la Revolución Islámica y el control del programa de misiles balísticos. Pese a la enorme centralidad del cargo, Mojtaba es una figura enigmática: se sabe poco de él, muchos iraníes nunca han escuchado su voz, y su presencia pública —según lo descrito— se reduce a apariciones puntuales, como el aniversario de la Revolución y el Día de Quds (Jerusalén).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.