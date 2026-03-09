Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Stephanie Buttermore, influencer de fitness e investigadora del cáncer, a los 36 años de forma repentina

Buttermore tenía una millón de seguidores en Instagram y su prometido casi cuatro en Instagram, donde ambos compartían contenido fitness de salud deportiva.

Stephanie Buttermore, influencer de fitness

Stephanie Buttermore, influencer de fitnessInstagram: stephanie_buttermore

Stephanie Buttermore, influencer de fitness y doctora de investigación de cáncer, ha fallecido a los 36 años por causas que todavía se desconocen. La noticia ha sido confirmada por su prometido Jeff Nippard, con el que llevaba prometida desde 2022. Ambos contaban con millones de seguidores en sus respectivas redes sociales.

Murió de forma repentina

En el comunicado, Nippard informa de que el fallecimiento de Buttermore ocurrió de una forma repentina, y se ha encargado de recalcar que pide máximo respeto por su memoria y por sus familiares y amigos.

Investigaba el cáncer de ovario

"Con profundo pesar compartimos el repentino fallecimiento de Stephanie, prometida de Jeff y su pareja durante diez años. Como muchos de ustedes saben, Stephanie lo era todo para Jeff. Será recordada por su calidez y compasión, por el amor hacia su familia y por su investigación doctoral sobre el cáncer de ovario. Pedimos amablemente privacidad mientras afrontamos esta trágica pérdida. Gracias por su comprensión y apoyo durante este momento tan difícil", reza el comunicado de Nippard en Instagram, donde acumulaba casi cuatro millones de seguidores.

Sufría problemas de salud mental y problemas alimenticios

Buttermore tenía 1 millón de seguidores en YouTube, y es que antes de dedicarse al mundo 'influencer' y de redes sociales estudió un doctorado en Patología y Biología Celular, con especialización en los mecanismos moleculares que impulsan la progresión del cáncer de ovario. Unos conocimientos que le ayudaron a abrirse paso en el complicado mundo de los influencers.

Además de compartir consejos y vivencias en el mundo de la salud deportiva y nutricional, llegó a compartir y visibilizar los trastornos alimenticios y problemas de salud mental que sufría desde hace tiempo. Tanto que llegó a dejar las redes sociales hace exactamente dos años, y que fue el no consumirlas las que le ayudaron a superar estos problemas. En febrero de este año apareció en las redes sociales de su prometido celebrando el día de San Valentín.

