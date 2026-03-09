Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El crimen de la "familia perfecta": Una madre mata a tiros a sus dos hijos y luego se suicida mientras el marido estaba de viaje de negocios

Fue el marido quien dio el aviso a la policía tras no recibir noticias de su familia durante más de un día y medio mientras él estaba fuera por negocios. La policía describió los hechos como "una escena de crimen violento".

Paula Hidalgo
Publicado:

El pasado 26 de febrero, una madre presuntamente disparó y mató a sus dos hijos pequeños para después suicidarse mientras el marido se encontraba de viaje de negocios. La mujer era Monika Rubacha, de 44 años, que mató sus hijos Josh, de 14 años y Emma de 11, cuando ambos se encontraban en sus habitaciones.

El trágico suceso ocurrió en Florida, en el acomodado barrio de Lakewood Ranch, en el condado de Manatee. La familia se mudó desde Missouri hace unos tres años y no había antecedentes de llamadas policiales a la casa. Vivían en una lujosa casa valorada en más de 1,6 millones de euros. Cuando la policía llegó al lugar, describieron la escena como fruto de un "crimen violento".

El marido, Richard James, de 45 años, fue quien dio el aviso a la policía tras no recibir noticias de su mujer durante un día y medio. Fueron los mismos agentes que se desplazaron hasta la casa quienes informaron a James del fallecimiento de su familia en su regreso a Estados Unidos tras un viaje de negocios a Sudamérica.

Una familia perfecta

La policía consideró que hubo "algún tipo de planificación" en las muertes, añadiendo que "Rubacha sabía lo que estaba haciendo". La madre compartía imágenes amorosas de su familia feliz en redes sociales, y uno de sus amigos los describió como "la familia perfecta" en un comentario de una publicación en Facebook de 2018.

Aunque las autoridades siguen investigando las causas del asesinato, el sheriff Rick Wells declaró que no entienden "qué esta pasando con las personas y su salud mental y qué está pasando a puertas cerradas". Tampoco lo entienden desde la asociación de propietarios de Lake Club en Lakewood Ranch, donde aseguran que sus "corazones están con la familia y todos los afectados".

La comunidad de Lake Club es conocida por sus ostentosas mansiones multimillonarias, entre las que se encuentra una propiedad del cantante Mick Jagger que compró en 2020 y posteriormente vendió por 3,25 millones de dólares en 2023.

