Décimo día de guerra: "Se están cumpliendo los peores pronósticos"

La guerra entre Israel e Irán entra en su décimo día con un escenario cada vez más amplio. La jornada ha comenzado en Tel Aviv con el sonido de las sirenas antiaéreas tras el lanzamiento de misiles iraníes. Los ataques han dejado al menos una persona muerta en territorio israelí.

Las alertas no se han limitado a Israel. En otras zonas de la región también se han registrado nuevos ataques. En Baréin, un bombardeo con drones dirigido contra la única refinería del país ha dejado 32 personas heridas, según las autoridades.

El conflicto sigue expandiéndose y cada jornada suma nuevos escenarios de tensión.

Misiles sobre Israel

Los habitantes de Tel Aviv se despertaron con el sonido de las alarmas antiaéreas tras la llegada de proyectiles iraníes. Las sirenas también han sonado en otras ciudades del país, mientras las autoridades activaban los sistemas de defensa.

Los ataques forman parte de la respuesta de Teherán a la ofensiva que Israel mantiene sobre distintos puntos de Irán desde hace más de una semana.

Mientras tanto, el Gobierno israelí sostiene que ha incrementado el ritmo de los bombardeos contra varias ciudades iraníes. Las operaciones continúan también en el sur del Líbano.

En medio de la escalada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha lanzado un mensaje dirigido directamente a Irán: "Se acerca la hora de la verdad".

Un nuevo frente en el Golfo

La tensión también ha alcanzado a Baréin, donde un ataque con drones iraníes ha impactado en el complejo petrolero de Al Ma'ameer. En esta zona se encuentra la única refinería del país.

El bombardeo provocó un incendio en las instalaciones y daños materiales, según informó la agencia estatal Bahrain News Agency. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban una columna de humo sobre el área industrial.

La compañía estatal Bapco Energies declaró fuerza mayor sobre sus envíos de petróleo tras el ataque. En su comunicado, la empresa señaló que sus operaciones se han visto afectadas por el conflicto regional y por el impacto en el complejo de refino.

El objetivo de este tipo de ataques, según los analistas, sería presionar a los países del Golfo y afectar al suministro energético.

"Que la vida allí se vuelva mucha más difícil y más compleja y también los precios se disparen de la energía, del comercio, de los seguros, del tráfico aéreo", explica Haizam.

Temor a una expansión del conflicto

Mientras continúan los ataques, Irán también afronta las consecuencias de los bombardeos israelíes. El país sigue registrando víctimas mientras se suceden las operaciones militares.

Los expertos advierten de que el conflicto podría seguir ampliándose a otros escenarios regionales.

"Se están cumpliendo algunos de lo peores pronósticos, pueden tener un impacto grande sobre el sistema internacional", añade Haizam. A pesar de la presión militar, Teherán mantiene el desafío y asegura que puede sostener el enfrentamiento durante meses.

