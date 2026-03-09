¿Quién es Mojtaba Jameneí? De hijo discreto del anterior ayatolá a nuevo líder supremo de Irán

Irán entra en una nueva etapa política con la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo del país. Su ascenso simboliza continuidad política en un contexto de guerra y fuerte presión internacional. La Asamblea de Expertos lo ha designado para suceder a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado a finales de febrero en manos de Estados Unidos e Israel. La decisión coloca al clérigo de 56 años al frente de la máxima autoridad política y religiosa del país, un cargo vitalicio que concentra amplios poderes sobre el sistema político y las fuerzas armadas.

La elección no ha estado exenta de polémica. Para muchos analistas, el ascenso del hijo del anterior líder refuerza la idea de una sucesión casi dinástica en un sistema que, tras la revolución de 1979, se definió precisamente en oposición a la monarquía hereditaria. Sin embargo, dentro del régimen iraní, la designación se interpreta sobre todo como una apuesta por la continuidad en un momento de gran inestabilidad regional.

Aunque durante años se mantuvo alejado de los focos, Mojtaba Jameneí llevaba tiempo acumulando influencia en los círculos de poder. Desde la oficina de su padre coordinó asuntos políticos y mantuvo estrechas relaciones con sectores clave del aparato estatal, especialmente con la Guardia Revolucionaria y otros grupos conservadores que constituyen uno de los pilares del sistema.

Máxima tensión externa y decisiva lucha política interna

Nacido en 1969 en Mashhad, el nuevo líder supremo creció en una familia profundamente ligada a la revolución iraní. En su juventud participó en la guerra entre Irán e Irak y posteriormente se formó como clérigo en los seminarios religiosos de Qom. Con el paso del tiempo, su papel fue creciendo dentro del entramado político y religioso del país, hasta convertirse en una de las figuras con mayor peso dentro del círculo cercano al anterior líder.

Su llegada al poder coincide con una fase de máxima tensión internacional. El conflicto militar en Oriente Próximo y la presión diplomática de Estados Unidos e Israel han marcado el proceso de sucesión, que se ha interpretado también como un mensaje de resistencia del régimen iraní frente a sus adversarios.

A partir de ahora, Mojtaba Jameneí deberá demostrar si es capaz de consolidar su autoridad dentro del complejo sistema político iraní y mantener el equilibrio entre las distintas facciones del régimen, en un momento en el que el futuro del país se juega tanto en el terreno político como en el militar.

