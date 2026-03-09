España participa en el seguimiento de un misil iraní interceptado por la OTAN sobre Turquía

Un misil balístico lanzado desde Irán ha sido interceptado sobre territorio turco por los sistemas de defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental. Aunque la neutralización del proyectil fue realizada por Estados Unidos, España participó en las labores de seguimiento y detección del misil a través de sus fuerzas desplegadas en la región.

Según informó el Ministerio de Defensa de Turquía, el proyectil entró en el espacio aéreo del país antes de ser interceptado. Tras su destrucción en el aire, varios fragmentos cayeron en un descampado situado en la provincia de Gaziantep. Las autoridades turcas confirmaron que el incidente no dejó víctimas ni heridos.

Un misil interceptado en el espacio aéreo turco

El Gobierno turco explicó que el misil balístico había sido disparado desde Irán y que fue neutralizado por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN. La interceptación se produjo después de que el proyectil penetrara en el espacio aéreo turco.

"El proyectil balístico, lanzado desde Irán, había entrado en el espacio aéreo de Turquía y fue neutralizado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN ubicados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado oficial.

Tras la interceptación, restos del misil impactaron en un terreno sin edificaciones en la zona de Gaziantep. "Varios trozos del proyectil cayeron en un descampado de Gaziantep; en el incidente no hubo víctimas mortales ni heridos", añadió el comunicado.

Participación española en la detección

Fuentes del Ministerio de Defensa español confirmaron que las fuerzas españolas desplegadas en Turquía colaboraron en el seguimiento del misil antes de su interceptación.

España mantiene presencia militar en la base aérea de Incirlik, situada en la periferia de la ciudad de Adana, a través de un sistema de defensa antimisiles Patriot integrado en el dispositivo de la OTAN. Esta instalación es utilizada por varios países aliados, entre ellos Estados Unidos y España.

Segundo incidente en menos de una semana

Este suceso se produce pocos días después de un episodio similar registrado el pasado miércoles. En aquella ocasión, otro misil balístico, también atribuido a Irán por el Gobierno turco, fue interceptado sobre la provincia de Hatay, a unos 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik.

Según el jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, los fragmentos del proyectil interceptado este lunes cayeron en el municipio de Sahinbey, próximo a la ciudad de Gaziantep, aproximadamente a 150 kilómetros al este de Adana.

