Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

CHARLES DE GAULLE

Así es el Charles de Gaulle, el único portaviones nuclear europeo enviado a Chipre

Opera desde 2001 como eje de proyección militar francesa, desplaza 42.500 toneladas en plena carga y mide 261 metros de eslora.

El avión E-2C Hawkeye sobre el portaviones Charles de Gaulle

Así es el Charles de Gaulle, el único portaviones nuclear europeo enviado a Chipre | Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Tras el acuerdo de Francia, Italia y Grecia de reforzar militarmente a Chipre por la escalada de la guerra en Irán, Macron ha propuesto trabajar conjuntamente con el objetivo de garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo.

El portaviones, con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, responde a las amenazas del comercio por la guerra en Irán. Eje de la proyección militar francesa, es el único portaviones de propulsión nuclear fuera de la flota estadounidense, capaz de desplazar 42.500 toneladas en plena carga y con unas dimensiones de 261 metros de eslora. Se mueven con dos reactores nucleares K15, los mismos que equipan los submarinos de la clase "Le Triomphant".

El Charles de Gaulle, en profundidad

Una autonomía prácticamente ilimitada, puede navegar 25 años sin recargar núcleo y con una velocidad máxima de 27 nudos. La cubierta tiene una catapulta de vapor que permite operar aviones de geometría variable, capaces de despegar con carga completa de armamento.

El radio de detección y coordinación de la flota aumenta ya que, puede embarcar el avión E-2C Hawkeye, el portaviones suele operar con 24 y 30 aeronaves en función de la misión. El potencial ofensivo reside en el interior. Los dos Rafale M embarcados en el Charles de Gaulle pueden portar misiles aire-tierra SCALP, con un alcance de 500 kilómetros, misiles antibuque y bombas guiadas por láser o GPS. También van armados con misiles Meteor, el misil-aire de mayor alcance en servicio en Europa.

Historial y limitaciones del Charles de Gaulle

Su historial incluye operaciones como los bombardeos sobre Libia en 2011, la campaña contra el Estado Islámico en Siria e Irak entre 2015 y 2019 y despliegues en el Índico durante la operación Agapanthus. La puesta en marcha de este portaviones equivale a un gran mensaje político.

Pero también ha tenido problemas, durante sus primeros años, el portaviones tuvo fallos en la propulsión y episodios de contaminación radiológica entre la tripulación que obligaron a someterse a revisiones importantes.

El gran problema es que Francia solo cuenta con un portaviones de estas características por lo que, cuando está parado un largo periodo de tiempo, el mantenimiento al que se somete es mayor, teniendo otras complicaciones. Con este parón, el país pierde esa capacidad de proyección naval que lo distingue de otras armadas europeas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

¿Quién es Mojtaba Jameneí? De hijo discreto del anterior ayatolá a nuevo líder supremo de Irán

Motjaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán

Publicidad

Mundo

Ataque aéreo israelí al sur de Beirut

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Turquía asegura que la OTAN ha derribado un misil iraní sobre su espacio aéreo

Motjaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán

¿Quién es Mojtaba Jameneí? De hijo discreto del anterior ayatolá a nuevo líder supremo de Irán

El avión E-2C Hawkeye sobre el portaviones Charles de Gaulle

Así es el Charles de Gaulle, el único portaviones nuclear europeo enviado a Chipre

Meteorito cruza el cielo de Alemania
ALEMANIA

Un meteorito atraviesa el tejado de una casa en Alemania tras una espectacular bola de fuego

Teherán
GUERRA EN IRÁN

Tensión en el noveno día de guerra: Israel bombardea Beirut por primera vez

El actor Mark Ruffalo considera que Pedro Sánchez "debería estar liderando a la UE" tras su 'no' a la guerra
Guerra

El actor Mark Ruffalo considera que Pedro Sánchez "debería estar liderando a la UE" tras su 'no' a la guerra

El actor que da vida a 'Hulk' se muestra afín a las palabras del presidente del Gobierno español en cuanto a la guerra de Irán.

March 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a 'Saving College Sports' roundtable in the East Room of the White House in Washington, DC, US, on Friday, March 6, 2026. A new council that will explore ways to overhaul college sports is expected to discuss a potential antitrust exemption, a policy change the National Collegiate Athletic Association has sought to protect itself from legal challenges to player compensation rulesEuropa...
Guerra

Trump estudia una operación especial para confiscar el uranio de Irán: "Es algo que podemos hacer más adelante"

El presidente estadounidense ha confesado esta posibilidad en el Air Force One.

José Antonio Gurpegui analiza el nombramiento del líder iraní

José Antonio Gurpegui: "Me sorprende el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán"

Juan Antonio Castillo

El teniente general retirado Juan Antonio Castillo cree que "el nombramiento de Mojtaba Jameneí abre una oportunidad de negociación"

Nube tóxica en Teherán.

¿Qué es la lluvia negra que cubre el cielo de Teherán?

Publicidad