Así es el Charles de Gaulle, el único portaviones nuclear europeo enviado a Chipre

Tras el acuerdo de Francia, Italia y Grecia de reforzar militarmente a Chipre por la escalada de la guerra en Irán, Macron ha propuesto trabajar conjuntamente con el objetivo de garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo.

El portaviones, con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, responde a las amenazas del comercio por la guerra en Irán. Eje de la proyección militar francesa, es el único portaviones de propulsión nuclear fuera de la flota estadounidense, capaz de desplazar 42.500 toneladas en plena carga y con unas dimensiones de 261 metros de eslora. Se mueven con dos reactores nucleares K15, los mismos que equipan los submarinos de la clase "Le Triomphant".

El Charles de Gaulle, en profundidad

Una autonomía prácticamente ilimitada, puede navegar 25 años sin recargar núcleo y con una velocidad máxima de 27 nudos. La cubierta tiene una catapulta de vapor que permite operar aviones de geometría variable, capaces de despegar con carga completa de armamento.

El radio de detección y coordinación de la flota aumenta ya que, puede embarcar el avión E-2C Hawkeye, el portaviones suele operar con 24 y 30 aeronaves en función de la misión. El potencial ofensivo reside en el interior. Los dos Rafale M embarcados en el Charles de Gaulle pueden portar misiles aire-tierra SCALP, con un alcance de 500 kilómetros, misiles antibuque y bombas guiadas por láser o GPS. También van armados con misiles Meteor, el misil-aire de mayor alcance en servicio en Europa.

Historial y limitaciones del Charles de Gaulle

Su historial incluye operaciones como los bombardeos sobre Libia en 2011, la campaña contra el Estado Islámico en Siria e Irak entre 2015 y 2019 y despliegues en el Índico durante la operación Agapanthus. La puesta en marcha de este portaviones equivale a un gran mensaje político.

Pero también ha tenido problemas, durante sus primeros años, el portaviones tuvo fallos en la propulsión y episodios de contaminación radiológica entre la tripulación que obligaron a someterse a revisiones importantes.

El gran problema es que Francia solo cuenta con un portaviones de estas características por lo que, cuando está parado un largo periodo de tiempo, el mantenimiento al que se somete es mayor, teniendo otras complicaciones. Con este parón, el país pierde esa capacidad de proyección naval que lo distingue de otras armadas europeas.

