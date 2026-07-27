Muere una famosa influencer asesinada a manos de su marido pedófilo

Sara Gilson, una popular influencer estadounidense, fue encontrada sin vida en su casa de Oklahoma el pasado 23 de julio.

La creadora de contenido de moda y lifestyle habría sido presuntamente asesinada por su marido después de que ella días antes hubiera contado en sus redes sociales que este era un pedófilo, tras presuntamente asesinarla, el marido se suicidó.

Todo comenzó por un trend

Gilson aprovechó que estaba de moda un 'trend' y sumándose a el denunció públicamente que su marido era un pedófilo. "Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es un pedófilo" escribió en el pie de foto de un vídeo de TikTok, "Ojalá estuviera bromeando" remató, el video superó las más de dos millones de visitas.

Su hijo testigo de todo

El hijo de la propia influencer, de un matrimonio anterior, fue quien alertó a los servicios de emergencia del fallecimiento de ambos, desencadenando así una investigación policial para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido en este presunto homicidio-suicidio.

Problemas entre ambos

Tres días antes del terrible desenlace, el día 20, Gilson había solicitado una orden de protección de emergencia contra su marido y aseguraba que portaba un arma de fuego, y que tras amenazar con suicidarse se había dado a la fuga, además de esto ya había denunciado años antes a su marido hasta en dos ocasiones.

Orden de abandono

En este sentido, como medida cautelar y en nombre de su hija adolescente, también fruto de un matrimonio anterior, se ordenó al hombre abandonar de inmediato la vivienda familiar, ubicada en la ciudad de Owasso, Oklahoma, y mantenerse a una distancia mínima de 100 yardas (aproximadamente 91 metros) de la influencer y la menor.

La madre de otra menor de 15 años presentó ese mismo día una orden de protección de emergencia contra Duffey (el marido), tras denunciar que el hombre, de 48 años y entrenador del equipo juvenil de baloncesto de la adolescente, presuntamente la había besado y realizado tocamientos antes de que otro entrenador los sorprendiera mientras estaban a solas.

Según la denuncia, el presunto abuso sexual se enmarcaría en un supuesto patrón de comportamientos inapropiados atribuidos al entrenador. La menor aseguró a su madre que el hombre le enviaba mensajes, la invitó a su habitación de hotel durante un viaje para un torneo de baloncesto e incluso le ofreció dinero para que no contara lo ocurrido.

Mientras la Policía de Owasso mantiene abierta la investigación, la muerte de Sara Gilson ha provocado una gran conmoción en redes sociales. Miles de usuarios han compartido mensajes de despedida y apoyo, y se ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para ayudar a sus hijos.

“Sus hijos eran el centro de su mundo. Todo lo que hacía era por ellos”, recoge la descripción de la iniciativa.

Gilson, que trabajaba como estilista y también era creadora de contenido, continuó publicando vídeos en redes sociales después de acusar públicamente a su marido de ser un pedófilo. En una de sus últimas publicaciones dejó entrever el difícil momento personal que atravesaba al afirmar: "Todo el mundo habla del amor romántico, pero nadie habla de cómo la amistad entre mujeres literalmente salva tu vida".

A menos de 48 horas de su presunto asesinato, la creadora de contenido reaparecía en su perfil de TikTok, con un posado en el barco y un mensaje que no tardaba en hacer saltar todas las alarmas entre su comunidad virtual. "Que esa mierda nunca me vuelva a encontrar", escribía ella. "Por favor, Dios #traumatok", añadía ella.

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