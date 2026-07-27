Hallan a un perro a más de 1.000 kilómetros de su hogar cinco años después de desaparecer

Lo que parecía un reencuentro imposible terminó convirtiéndose en realidad para una familia de Nebraska, en Estados Unidos. Chong, un perro que había desaparecido en 2021, ha podido regresar a casa cinco años después de ser encontrado en Indiana, a más de 1.000 kilómetros de donde desapareció.

Inmaculada Jackman nunca dejó de buscar a su mascota desde que escapó de su vivienda en Lincoln. Aunque el paso del tiempo reducía las esperanzas de encontrarlo, la familia continuó recorriendo su antiguo barrio con la ilusión de volver a verlo algún día.

"Aun así lo busqué. Seguíamos yendo a nuestro antiguo barrio y recorríamos las calles en coche para ver si alguien lo estaba paseando o si aparecía corriendo por la zona", explicó Jackman a la cadena local WKRC.

El inesperado giro llegó cuando un amigo le envió una publicación en redes sociales en la que se informaba de que Chong había sido localizado detrás de un área de descanso para camiones en el estado de Indiana.

Chong tenía un microchip con otros datos

Jackman se puso inmediatamente en contacto con el refugio de animales del condado de Hendricks para recuperar a su perro. Sin embargo, allí descubrió que durante el tiempo que Chong había permanecido desaparecido alguien le había implantado un microchip con otros datos de contacto.

Siguiendo el protocolo habitual, el refugio intentó localizar a la persona registrada en ese microchip para que recogiera al animal. No obstante, también informaron a Jackman de que, si nadie respondía en un plazo de tres días, Chong podría regresar con su familia original.

"Me dijeron que todos esperaban y rezaban para que esa persona no se pusiera en contacto con ellos", recordó.

Un reencuentro cinco años después

Una vez transcurrido el plazo sin que apareciera el titular del microchip, el refugio autorizó el regreso de Chong con los Jackman. En casa le esperaba una calurosa bienvenida, tanto por parte de su dueña como de Che Che, el perro que la familia adoptó después de su desaparición.

Las imágenes compartidas por el refugio muestran cómo Chong se mostró inicialmente desconcertado durante el reencuentro. Sin embargo, apenas unos instantes después reconoció a Jackman, se acurrucó junto a ella y expresó su alegría entre ladridos.

Tras recuperar a su mascota, Jackman quiso enviar un mensaje de ánimo a todas las personas que siguen buscando a un animal perdido: "Nunca pierdan la esperanza. Han pasado cinco años y nosotros lo encontramos", afirmó.

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