El streamer 'Clavicular', hospitalizado tras sufrir una sobredosis en directo

Braden Peters, mejor conocido como Clavicular, fue hospitalizado de urgencia en Miami, este martes 14 de abril, tras sufrir una presunta sobredosis mientras transmitía en vivo para la plataforma Kick.

El streamer, de 20 años, se encontraba cenando con otros influencers en el área de Brickell cuando su estado comenzó a deteriorarse, algo que fue a captado por miles de espectadores en tiempo real.

La emisión se cortó sin explicación, pero no tardaron en circular imágenes posteriores en las que se le veía desplomado en su asiento mientras su entorno pedía ayuda. Según ha publicado 'The Hollywood Reporter', el influencer fue trasladado a un hospital cercano tras una llamada recibida por el 911 que alertaba de una posible sobredosis.

Tras horas de incertidumbre, el propio Peters ha reaparecido este miércoles en sus redes sociales. "Acabo de llegar a casa, eso fue brutal", expresaba en referencia a lo ocurrido.

Sobredosis en vivo

Según lo visto en la retransmisión, su estado comenzó a deteriorarse visiblemente y Peters pasó en cuestión de minutos de interactuar con normalidad a mostrar un comportamiento errático. El joven mostraba dificultades para hablar, signos de desorientación y apenas podía mantener la cabeza erguida.

"Estoy haciendo todo lo posible, pero estoy jodidamente destrozado ahora mismo", se le escucha decir en el directo.

Poco después, la emisión se interrumpió de forma repentina. Instantes más tarde, testigos difundieron imágenes en redes sociales en las que se podía ver al influencer desplomado en su asiento mientras sus acompañantes solicitaban asistencia médica.

El servicio de emergencias recibió una llamada alertando de un posible caso de "sobredosis en un varón de 20 años" alrededor de las 17:46 horas, según información recogida por la central del 911. El joven fue trasladado a un centro hospitalario cercano.

"Tratar de sentirse neurotípico"

Tras horas del incidente y en las que únicamente se conocía que el conocido creador de contenido se encontraba estable en el hospital, Peters compartió una 'selfie', a través de su cuenta de X, donde aparece con la cara marcada y algo ensangrentada.

En la publicación explica, pese a matizar que no es una solución real, que "todas las sustancias son solo una forma de lidiar para tratar de sentirse neurotípico en público".

Además, califica como la peor parte de la noche el momento en que su rostro queda marcado por la máscara de soporte vital necesaria para estabilizarlo.

Clavicular se ha hecho conocido en redes sociales por su participación en el llamado movimiento 'looksmaxxing', una tendencia online, seguida principalmente por jóvenes, que busca maximizar la apariencia física mediante distintos métodos, algunos de ellos controvertidos o potencialmente peligrosos.

Entre estas prácticas se encuentran el llamado 'bone smashing', golpear el rostro para modificar su estructura, o el consumo de sustancias con fines estéticos. Peters había reconocido públicamente haberse inyectado testosterona desde los 14 años y haber consumido microdosis de metanfetamina para controlar el apetito y optimizar su físico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.