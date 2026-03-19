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Muere una influencer de 39 años en pleno directo por una hemorragia cerebral

Wang Yefei fallece tras desplomarse ante la cámara por una hemorragia cerebral durante una retransmisión.

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La creadora de contenido Wang Yefei, conocida en redes como 'Sister Whang Za', ha fallecido a los 39 años tras sufrir un colapso mientras realizaba una retransmisión en directo. El suceso tuvo lugar el pasado 9 de marzo en la provincia china de Shanxi, donde la influencer emitía contenido de venta a través de plataformas digitales.

Durante la emisión, Yefei comenzó a mostrar signos de malestar. En las imágenes se aprecia cómo se lleva las manos a la cabeza y al cuello antes de advertir a su audiencia de que no se encontraba bien. Minutos después, se desplomó frente a la cámara y pidió a su equipo que avisara a los servicios de emergencia.

Un colapso en directo

La retransmisión, que apenas llevaba 36 minutos en marcha, se interrumpió tras el desmayo de la creadora. Según recogen medios locales, fue trasladada a un hospital cercano, pero falleció once minutos después.

Las primeras informaciones médicas apuntan a una hemorragia en el tronco encefálico como causa de la muerte. Posteriormente, una tomografía confirmó la existencia de una hemorragia cerebral extendida.

De acuerdo con testimonios de su entorno, Yefei había sufrido episodios recurrentes de dolor de cabeza en los meses anteriores. Sin embargo, no constaba que padeciera una enfermedad diagnosticada.

Su amiga Hua Mei explicó que la influencer restaba importancia a estos síntomas y que solía recurrir a analgésicos para aliviarlos. La misma fuente la describió como "trabajadora".

Antes del Festival de Primavera de 2026, su familia le había recomendado someterse a pruebas médicas para esclarecer el origen de esos dolores, pero ella decidió no hacerlo.

Ritmo de trabajo

Wang Yefei se dedicaba a la venta de ropa, alimentos y productos para el hogar a través de internet. Esta actividad la impulsaba mediante retransmisiones diarias en directo en la plataforma Weibo.

Según las informaciones disponibles, estas emisiones podían prolongarse entre siete y diez horas. A este ritmo se sumaba un descanso reducido, con jornadas en las que dormía entre cuatro y cinco horas.

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