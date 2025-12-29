Un streamer atropella a un hombre durante una transmisión en directo: "¿Está muerto? Espero que sí"

Una nueva polémica tras un atropello en directo ocurrió durante la víspera de Navidad en Miami, dejando a su protagonista, Braden Peters, en el foco en redes sociales por su actitud temeraria al volante. El streamer, conocido como Clavicular, se encontraba conduciendo su coche cuando, en pleno directo en la plataforma Kick, arrolló a un hombre que trataba de subirse al capó.

"¿Está muerto? Espero que sí", declaró el influencer estadounidense después del atropello, quien cuenta con más de 630.000 seguidores en TikTok y 150.000 Instagram, poco después de acelerar y embestir al peatón, chocándolo contra el lateral de su Tesla Cybertruck.

Ante la reacción de una de sus acompañantes, que en ese momento estaba fuera de plano y no era capaz de confirmar si el atropello había sido mortal, el creador de contenido prosiguió su marcha al volante, mostrándose visiblemente serio durante los hechos.

El vídeo del incidente, que se viralizó rápidamente, ha desembocado en una oleada de reacciones de indignación en redes sociales después de que Clavicular asegurara que actuó en defensa propia. Según su versión, el peatón lo habría estado acosando, lanzándole diferentes objetos, acusándolo de racista y, además, abalanzándose sobre el vehículo para interrumpir en el directo.

Después de este acontecimiento, algunos espectadores de esta transmisión en directo conjunta con el youtuber N30n afirmaron que el supuesto acosador, o stream sniper, le habría mostrado un arma unos momentos anteriores al atropello. Una actitud amenazante que, aparentemente, habría provocado que el joven tomara una medida extrema, atropellando al hombre que se subía en su vehículo.

Algunos usuarios argumentan que el atropello se trataba de una respuesta a un comportamiento imprudente más que a un acto de defensa propia. En consecuencia, la propia Kick habría decidido expulsar al creador de contenido de la plataforma y así penalizarlo tras el incidente.

El futuro de Clavicular

Según Adin Ross, a quien el streamer pidió su colaboración para conseguir el asesoramiento de su equipo de abogados, la víctima no perdió la vida, aunque resultó gravemente herido con pronóstico de salud reservado. Por el momento, no ha trascendido si la víctima llevará acciones legales contra él.

Clavicular presenta un perfil más reservado en redes sociales a la espera de que se esclarezca la situación legal de este caso que, una vez más, ha vuelto a salpicar al mundo del streaming ante la aparente falta de control para evitar la difusión de contenido de índole violento o explícito durante las transmisiones en vivo.