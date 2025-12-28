La búsqueda de la familia desaparecida en Indonesia entra en las horas críticas: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos"

Continúa la búsqueda de los cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos en el naufragio de una embarcación en la isla de Padar, Indonesia. La hija de siete años de edad que ha sido rescatada será repatriada a España, según confirma el abuelo de la familia en declaraciones a Antena 3, mientras que la madre permanecerá allí: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos".

El matrimonio y sus cuatro hijos se encontraban de vacaciones en Indonesia y se dirigían desde la isla de Komodo a bordo del barco turístico de madera KM Putri Sakinah. "Mi hija fue lanzada al agua en una primera ola", traslada Orduñez. "Y en una segunda ola el barco se rompe y lo ve hundirse —continúa— y ahí la rescatan junto a mi nieta pequeña, en una zodiac los marineros del propio buque, de la barca donde ellos iban". Por el momento, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre y la hermana, pero continúan desaparecidos el padre —entrenador del equipo femenino del Valencia B— y tres de los hijos.

"Hoy van a recoger a mi nieta dos familiares más que la acercarán a Bali y desde allí la repatriarán a España con un pasaporte especial que les han hecho las autoridades españolas", relata Enrique Orduñez a Antena 3 Noticias, quien se encuentra en Valencia y mantiene contacto permanente con su hija. La madre, en cambio, "se queda con mi hijo y otros dos familiares que han volado para allá y se van a quedar con ella allí hasta en tanto en cuanto parece ser que los días críticos hoy y mañana para la búsqueda del barco", añade.

En esta segunda jornada de búsqueda. Se ha ampliado el área de búsqueda y también se han sumado más medios, según han trasladado las autoridades al abuelo de la familia: "Esta mañana han ido unos buques nuevos y parece ser que mañana por el sitio. Lo que nos han dicho es que si en dos o tres días no encontraban el barco", lamenta.

Las expectativas de encontrarles con vida se reducen a medida que avanza el tiempo. Hoy se entra en las "horas críticas". Ya sería "un milagro", según Orduñez, localizarles vivos. "Ella quiere recuperar los cuerpos, como sea. Me dice, papá, que los cuerpos aparezcan", cuenta emocionado Orduñez a Antena 3 Noticias.

