Nueva York exigirá a las redes sociales que adviertan sobre riesgos para la salud mental de menores

Nueva York ha aprobado una nueva ley que obliga a plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram y Snapchat a mostrar advertencias visibles sobre los riesgos para la salud mental asociados al uso prolongado de sus servicios, especialmente entre menores de edad, reforzando el papel del estado como referente regulatorio ante la falta de una normativa federal integral.

La legislación impone obligaciones legales vinculantes a las plataformas digitales, que deberán incorporar avisos claros en funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso, como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de contenidos. A diferencia de iniciativas previas basadas en la autorregulación del sector, la norma contempla sanciones civiles para las empresas que incumplan los requisitos, dotándola de un carácter coercitivo.

Las autoridades estatales han señalado que el objetivo es proteger la salud emocional de niños y adolescentes frente a prácticas digitales que, según diversos estudios, pueden contribuir a problemas de ansiedad, depresión y adicción al uso de pantallas. Con esta medida, Nueva York se posiciona como líder en la regulación del impacto de las redes sociales, en un contexto en el que el Congreso de Estados Unidos aún no ha aprobado una legislación federal específica sobre esta materia.

La estrategia regulatoria se inspira en precedentes de salud pública, como las advertencias obligatorias en productos de consumo como el tabaco y el alcohol. Estas medidas han demostrado históricamente su eficacia para aumentar la concienciación sobre los riesgos para la salud y modificar comportamientos perjudiciales. Aunque todavía no existen estudios concluyentes sobre el impacto directo de advertencias similares en redes sociales, los responsables de la ley sostienen que la visibilidad de los riesgos puede ayudar a fomentar un uso más responsable y a prevenir daños entre los usuarios más jóvenes.

Medidas parecidas en otros países

Nueva York no es el único territorio que avanza en esta dirección. En los últimos años, varios países y regiones han adoptado medidas para limitar los efectos del uso intensivo de redes sociales en menores. En el Reino Unido, las autoridades han desarrollado guías que recomiendan advertencias de bienestar y controles parentales sobre funciones adictivas. Australia, a través de su eSafety Commissioner, exige alertas de uso excesivo y opciones de pausa para usuarios menores de edad.

En Canadá, se han propuesto regulaciones que obligarían a mostrar advertencias de salud mental y promover descansos en el uso de plataformas digitales. Dentro de Estados Unidos, estados como California, Colorado y Minnesota ya han aprobado leyes que imponen advertencias similares y límites de uso para adolescentes.

Estas iniciativas reflejan una tendencia internacional hacia una mayor responsabilidad de las plataformas tecnológicas y un enfoque más activo de los reguladores en la protección de la salud mental de los menores, una línea que la nueva ley de Nueva York consolida y refuerza.

