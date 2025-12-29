Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mueren una madre y sus dos hijos tras incendiarse su casa en la madrugada del día de Navidad

Solo el padre, un agente de policía, pudo salvarse al salir de la casa para intentar acceder al dormitorio de sus hijos.

Imagen de un incendio en una vivienda

Imagen de un incendio en una viviendaPixabay

Una tragedia familiar ha golpeado a Stroud, un pueblo del condado de Gloucestershire, en Inglaterra. Una madre de unos 40 años y sus dos hijos, de siete y cuatro años, han muerto después de que se incendiara su casa en la madrugada del 25 al 26 de diciembre. El padre, un agente de policía en servicio, sí consiguió salvar su vida.

Las llamas despertaron a los padres a las 3am

Las autoridades están investigando lo sucedido y las causas por las que se decretó el incendio, el cual tuvo lugar a altas horas de la madrugada, en torno a las 3 am.

Según el detective Ian Fletcher, las llamas despertaron a los padres cuando el reloj marcaba las tres de la madrugada, momento en el que ambos se dirigieron rápidamente a la habitación de sus hijos, una niña de siete años y un niño de cuatro.

Solo el padre pudo salvarse escapando por la ventana del baño

No obstante, la "ferocidad y el calor" de las llamas impidieron que los progenitores pudieran salvar a sus hijos, es más, la madre también terminó pereciendo y solo pudo salvarse el hombre, quien pudo salir por la ventana del baño antes de intentar llegar por la ventana de la habitación de los pequeños. "El padre forzó la salida de la casa a través de una ventana del baño para intentar acceder al dormitorio de los niños desde el exterior", dijo Fletcher, que dejó constancia el agobio que sufrió por no poder salvar a su mujer y a sus hijos: "Tenemos múltiples testigos que describen la angustia que estaba padeciendo, su incapacidad para entrar y salvar a sus hijos y a su esposa".

"Testigos describen la angustia que estaba padeciendo el padre y incapacidad para entrar y salvar a sus hijos y a su esposa"

Ian Fletcher, detective

El cuerpo del pequeño todavía no ha sido rescatado

El marido todavía sigue en el hospital recuperándose de las heridas, mientras que el cuerpo del menor de cuatro años no ha podido ser rescatado por la inestabilidad de la propiedad. El detective superintendente ha calificado lo sucedido de un "incidente trágico".

